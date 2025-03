Le mois d'avril 2025 approche doucement, et on connaît déjà un gros morceau du programme de Disney+, ça va clairement mettre des étoiles dans les yeux.

Disney+ a encore quelques jolies cartouches en réserve pour le mois de mars 2025, avec notamment le film O'dessa, avec la talentueuse actrice Sadie Sink (Stranger Things), ou encore la saison 2 des Aventures de Paddington et l'intégrale de Bloqués. En attendant d'en découvrir le programme complet, la plateforme SVOD aux grandes oreilles nous réserve déjà de belles choses confirmées pour avril 2025. Voyons cela plus en détail.

Tous les films Disney+ confirmés d'avril 2025

Côté films, il n'y en a qu'un seul de confirmé à venir sur Disney+ pour avril 2025, mais clairement pas n'importe lequel : le très populaire Deadpool & Wolverine, ou Deadpool 3 pour les intimes. On y retrouve l'excellent Ryan Reynolds dans son nouvea rôle fétiche, ainsi que le grand retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, ainsi que d'autre super-héros légendaires de Marvel, dans un multivers qui part totalement en sucettes, pour notre plus grand plaisir.

Cela s'inscrit d'ailleurs dans un changement fort bienvenue pour le public français s'agissant de la chronologie des médias en France. L'arrivée de Deadpool & Wolverine sur Disney+ neuf mois après sa sortie marquera désormais une constante pour la plateforme SVOD, les prochaines productions cinématographiques de la marque aux grandes oreilles suivant le même planning.

25/04 Deadpool & Wolverine



Les séries confirmées d'avril 2025

Place donc ensuite aux séries confirmées chez Disney+ pour avril 2025, avec là encore un programme clairement au-dessus du reste : la Saison 2 d'Andor, actuellement considérée comme l'une des meilleures séries Star Wars dernièrement sortie, et attendue le 23 avril. Il s'agit pour rappel d'une préquelle à Rogue One, également considéré comme l'un des meilleurs films dans la galaxie lointaine, très lointaine, depuis que Disney est propriétaire de la licence. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle sortie du mois, rappelons par ailleurs qu'avril 2025 marquera la fin de la diffusion de l'également très bonne série Daredevil Born Again.

Autrement, Disney+ nous proposera pour avril 2025 quatre séries d'ores et déjà confirmées : Dying for Sex le 4 avril, avec Michelle Williams et Jenny Slate ; Ghosts: Fantômes en Héritage, une version française de la série américaine originale à succès le 9 avril ; la Saison 2 de No Longer Rangers le 13 avril, et enfin The Solen Girl, une série thriller adaptée du best-seller éponyme d'Alex Dahl, le 16 avril. Voici donc le détail des séries confirmées sur Disney + pour avril 2025 :

4/04 Dying for Sex : mini-série avec Michelle Williams et Jenny Slate



9/04 Ghosts Fantômes en héritage : version française de la série à succès



13/04 No Longer Rangers Saison 2



16/04 The Solen Girl : série thriller originale adaptée du best-seller d’Alex Dahl