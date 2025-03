Netflix n'a semble t-il pas prévu de lever le pied avec les nouveautés d'avril 2025. À ce stade, il y a même de grosses sorties d'ores et déjà calées, et notamment au rayon des séries. Ainsi, tout au long du mois, la firme au N rouge va régaler ses abonnés avec YOU Saison 5, How to Sell Drugs Online (Fast) Saison 4, Devil May Cry ou Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs. En début de mois, la plateforme de streaming vidéo va également mettre en ligne une série totalement inédite qui pourrait bien durer dans le temps...

Une nouvelle série des nouveautés Netflix d'avril 2025 se dévoile

Les sorties Netflix d'avril 2025 sont pour l'instant nombreuses et vous n'avez encore rien vu. Pour le mois prochain, le service SVOD proposera le film Banger avec Vincent Cassel, Mister V et Laura Felpin. Un long-métrage qui racontera l'histoire d'un DJ mythique sur le déclin, Scorpex (Vincent Cassel), qui va tenter de revenir en faisant tomber son rival Vestax suite à une offre de l'agent de la DGSI appelée Rose. Après des mois sans nouvelles, le film d'action Netflix Ravage (Havoc), réalisé par Gareth Evans (The Raid), avec Tom Hardy va enfin sortir. Ce sera à voir le 25 avril 2025.

Et vous pouvez cocher une autre case dans votre agenda pour une nouveauté qui pourrait vous plaire si vous êtes fans des séries médicales cultes que sont Urgences et Grey's Anatomy. Avec sa série originale Pulse, Netflix a en effet l'air de vouloir marcher sur les traces de ces deux shows télévisés iconiques, qui ont été suivi par des dizaines de millions de personnes pendant de longues années. Cette production prendra place dans le centre de traumatologie de niveau 1 le plus fréquenté de Miami, alors qu'un ouragan fait rage. On retrouvera tout ce qui a fait le succès d'Urgences et Grey's Anatomy avec des interventions médicales, mais aussi un développement des vies personnelles de ces héros et héroïnes de tous les jours.

Au niveau du casting, Danny Simms sera incarnée par Willa Fitzgerald (La Chute de la maison Usher, Gotham...), tandis que Colin Woodell (The Purge, To The Moon...) jouera Xander Philipps. Les 10 épisodes seront disponibles le 3 avril 2025 sur Netflix.

Après Urgence et Grey's Anatomy, voici la série Pulse

En attendant la sortie le 3 avril 2025 en exclusivité sur Netflix, voici le synopsis officiel de Pulse. « Tandis qu'un ouragan se dirige vers le centre de traumatologie de niveau 1 le plus fréquenté de Miami, la docteure Danny Simms (Willa Fitzgerald), interne en troisième année, se voit brusquement promue pour pallier la suspension du docteur Xander Phillips (Colin Woodell), chef des internes apprécié de tous. Au milieu de la tempête qui redouble de force et des patients qui affluent, Simms et Phillips doivent réussir à travailler ensemble, alors même que les détails d'une histoire d'amour compliquée et illicite entre eux commencent à circuler. Quant à leurs collègues, ils doivent faire face aux retombées de leur relation tout en gérant leurs difficultés, tant personnelles que professionnelles, sous la pression d'enjeux de vie ou de mort. Car pour ce groupe de médecins soudés, sauver la vie de leurs patients est souvent moins complexe que de vivre la leur ».

