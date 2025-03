La concurrence est de plus en plus rude pour les plateformes de SVOD. Pour autant, elles ne lâchent pas l'affaire. Que ce soit Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+, elles rivalisent d'exclusivités pour parvenir à se démarquer. Ça, Netflix aussi l'a bien compris. C'est pourquoi quand une licence déjà très populaire s'offre une adaptation, elle ne veut pas passer à côté. C'est donc avec joie que les fans de cette série qui cartonne accueilleront cette nouvelle pour la suite !

Une série qui tue revient bientôt sur Netflix

Avec l'avènement des mangas et de la japanimation, les plateformes de SVOD généralistes ont saisi qu'elles ne pouvaient pas faire l'impasse sur les animes si elles voulaient attirer un large public. On l'a encore très bien vu avec One Piece dernièrement, dont tout le monde s'arrache les droits de diffusion, y compris pour les futurs épisodes. Mais, tabler uniquement sur les licences qui se sont imposées de longue date ne serait pas la meilleure solution pour rester à la pointe. Netflix a donc sauté sur l'occasion d'ajouter le très populaire Sakamoto Days à son catalogue.

C'est un des titres qui marchent du tonnerre dans le Weekly Shonen Jump. Créé par Yuto Suzuki, Sakamoto Days suit l'histoire d'un ancien tueur à gages à la retraite, menant une vie paisible avec sa famille. Toutefois, son passé finit par le rattraper et il se voit contraint de reprendre les armes malgré ses réticences. En dépit de son âge et de son ventre maintenant rebondi, le vieux Taro en a toujours sous le coude. C'est ce décalage qui séduit le public, mêlant action et humour dans une œuvre pleine de fraîcheur. Alors, quand un projet de série a été annoncé, Netflix s'est tout de suite mis sur le coup.

On peut dire que le pari a été plus que gagnant. Les 11 premiers épisodes de Sakamoto Days ont constamment attiré le public à leur sortie hebdomadaire en début d'année. Ainsi, la série s'est classée à plusieurs reprises dans le top 10 de Netflix. Mais, maintenant, la première partie a été intégralement diffusée. Les fans attendent donc impatiemment la suite... qui arrivera officiellement en juillet 2025 ! Le jour exact du retour de Taro et de ses compagnons hauts en couleur est encore à confirmer, mais ils reviendront tous d'ici à quatre mois, une nouvelle qui va ravir le public !