L'une des séries les plus marquantes reviendra dans les nouveautés Netflix d'avril 2025 et se dévoile à travers un trailer officiel plus que prometteur.

L'agenda complet des nouveautés Netflix d'avril 2025 est encore incomplet, et pourtant, ça s'annonce déjà comme l'un des meilleurs mois. Parmi les sorties confirmées, on a le long-métrage d'action Ravage, Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs, Devil May Cry ou encore PULSE qui pourrait plaire aux fans d'Urgences et de Grey's Anatomy. Dans les nouvelles sorties mensuelles, la firme au N rouge prévoit notamment le retour très bientôt de cette série culte pour des millions de personnes.

Netflix accélère la communication sur le retour d'une série culte

Comme on peut le voir, les sorties Netflix confirmées d'avril 2025 réservent déjà du lourd et ce n'est qu'un aperçu non exhaustif. Car tout au long du mois, la plateforme de streaming vidéo compte mettre le paquet au niveau des shows TV. En plus des séries citées, préparez-vous à l'arrivée de YOU Saison 5, Jurassic World: Chaos Theory Saison 3, How to Sell Drugs Online (Fast) Saison 4... mais également au retour d'une série culte hyper appréciée : Black Mirror.

Après le succès de la saison 6, Netflix a commandé une septième saison au créateur Charlie Brooker. La saison 7 de Black Mirror, qui sera donc l'un des ajouts d'avril 2025, contiendra au total six épisodes. « Nous avons six épisodes cette fois-ci, et deux d'entre eux sont pratiquement des longs métrages. Certains sont profondément désagréables, d'autres sont très drôles et d'autres encore sont émouvants. Vous pouvez vous attendre à un mélange de genre et de styles » a teasé le showrunner Charlie Booker lors de la dernière Geeked Week.

« C'est un retour aux sources à bien des égards. Ce sont toutes des histoires de science-fiction - il y a certainement des choses horribles qui se produisent, mais peut-être pas à la manière d'un film d'horreur. Il y a clairement du contenu dérangeant » a-t-il ajouté auprès du site Tudum géré par Netflix. Avant sa diffusion le 10 avril 2025, Black Mirror Saison 7 s'offre un premier trailer ultra prometteur qui met en avant l'un des thèmes explorés, à savoir celui de l'IA, ce qui ne dépaysera pas les fans. Que pensez-vous de ces extraits ?

Source : Netflix France, Tudum.