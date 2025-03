Netflix dévoile enfin une longue bande-annonce pour sa prochaine série, inspirée d’une licence ultra culte. Une adaptation qui devrait séduire un large public et, une fois de plus, faire un énorme carton.

Si les sorties du mois de mars sur Netflix sont déjà très nombreuses, avec des pépites comme Yellowstone, la plateforme commence déjà à teaser ce qui nous attend en avril 2025. Parmi les nouveautés à venir, une adaptation animée en particulier risque de faire grand bruit.

Netflix dévoile une bande annonce qui donne envie

Netflix vient tout juste de lever le voile sur une nouvelle bande-annonce de son adaptation animée de Devil May Cry. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce trailer ne fait pas dans la demi-mesure. Action débridée, musique nerveuse et héros charismatique : tous les ingrédients sont là pour séduire les fans du jeu vidéo culte. Dans ce nouvel aperçu, l’objectif est clair : montrer à quel point Dante est stylé. Le célèbre chasseur de démons enchaîne les scènes spectaculaires. Il affronte une armée entière sans sourciller, esquive des missiles avec son épée, saute d’un avion en plein vol… et utilise même sa moto comme une arme de mêlée. Rien que ça.

Mais ce qui frappe aussi, c’est le choix musical de Netflix. Après Rollin’ de Limp Bizkit dans une précédente vidéo, cette fois, c’est Last Resort de Papa Roach qui accompagne les images. Un classique du début des années 2000, qui colle parfaitement à l’esthétique rebelle et nerveuse de la série. Un clin d’œil assumé à toute une génération qui a grandi avec ce genre de son. Et un excellent moyen d’installer une ambiance intense dès les premières secondes.

Une sortie prochaine

Vers la fin du trailer, un visage bien connu des fans fait son apparition : Vergil, le frère jumeau de Dante. Ce retour laisse présager un affrontement fraternel tendu, dans la lignée des meilleurs épisodes de la saga, notamment Devil May Cry 3. De quoi ajouter une vraie profondeur dramatique à l’intrigue.

La sortie de Devil May Cry est prévue pour le 3 avril 2025 sur Netflix. Avec ce trailer survitaminé, la plateforme place clairement la barre très haut. Reste à voir si la série tiendra ses promesses sur la durée… et si elle rencontrera suffisamment de succès pour offrir d’autres saisons à l’avenir.

Source : Netflix