Jurassic World : Chaos Theory fait en effet suite à La Colo du Crétacé. S'il s'agit encore d'une série d'animation, celle-ci se veut plus adulte et en phase avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la mythique franchise aux dinosaures. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer de cette nouvelle bande-annonce.

La nouvelle série d'animation Jurassic World montre son côté sombre

Diffusée entre 2020 et 2022, la série d'animation Jurassic World : La Colo du Crétacé, réalisée par DreamWorks, avait rencontré un certain succès. Nous y découvrions six adolescents dans un camp de vacances de l'autre côté de la non moins célèbre île Isla Nubar. Dans Chaos Theory, la suite à venir en exclusivité sur Netflix, nous les retrouvons six ans plus tard. Nos jeunes aventuriers ont donc bien grandi et sont depuis rentrés chez eux.

Sauf que les dinosaures en ont aussi profité pour s'inviter dans le quotidien de l'être humain. Nos six amis se retrouvent suite à une tragédie les ayant particulièrement affectés. Ceci va les mêler à une vaste conspiration menaçant tant le règne humain que celui du crétacé. Jurassic World : Chaos Theory présente donc une intrigue bien plus sombre que la série d'animation précédente, pour le plus grand plaisir des fans. C'est justement ce que souligne cette nouvelle bande-annonce, qui rappellera certainement des souvenirs aux fans de la première heure des films Jurassic Park.

Nos compagnons ayant survécu aux dangers d'Isla Nubar parviendront-ils à réchapper vivants de cette mystérieuse organisation exploitant les dinosaures pour les empêcher de découvrir la vérité ? Début de réponse avec la première saison le 24 mai sur Netflix.