La grève des scénaristes à Hollywood a débuté il y a maintenant une semaine. Les revendications du syndicat WGA, parmi lesquelles une augmentation du salaire minium, n'ont pas été entendues. C'est donc la production de nombreuses séries et émissions TV, mais également de films, qui est très largement perturbée. Hier, c'était au tour d'une production Marvel de faire les frais de cette grève.

Une série Marvel indirectement impactée par la grève des scénaristes

Depuis une semaine, les mauvaises nouvelles se multiplient au sujet des séries TV et films attendus dans les prochains mois/années. La grève entamée le 2 mai par la « Writers Guild of America » a déjà causé l'interruption de la production de nombreux projets. Et ce n'est qu'un début, puisque celle-ci est à durée indéterminée. Le Marvel Cinematic Universe est déjà concernée, puisque la production de Blade est désormais en pause. Une mauvaise nouvelle de plus pour le film avec Mahershala Ali, qui inquiète les fans. Le 36ème films du MCU a déjà été retardé à plusieurs reprises pour diverses raisons (changements de scénaristes, etc).

Mais cette fois-ci, c'est au tour d'une série très attendu de prendre du retard à cause de la grève des scénaristes à Hollywood. Il s'agit de Daredevil : Born Again, qui sera diffusée sur Disney+. Ce lundi 8 mai, son tournage a en effet été perturbé par une manifestation aux studios de Silvercup East, à New-York et le tournage est donc bloqué jusqu'à nouvel ordre. Au passage, même si la production reprend à un moment ou à un autre, le temps de la grève, les scénaristes Matt Corman et Chris Ord, ne peuvent plus être sur le plateau. Ca pourrait donc encore durer un moment, cependant Marvel ne semble pas avoir changer les date de son calendrier à l'heure où ces lignes sont écrites.

D'autres productions impactées par la grève

Evidemment, Daredevil : Born Again est loin d'être la seule production a avoir pris du retard. La grève initiée par la WGA met l'ensemble de l'industrie dans l'embarras et pourrait coûter très cher. Du côté de Marvel, on a déjà évoqué le cas de Blade. Du côté de HBO, la situation est compliquée. D'un côté, la saison 2 de House of the Dragon devrait voir le jour en temps et en heure. Mais d'un autre, l'un des spin-offs les plus attendus a quant à lui été retardé. Même Netflix est dans la tourmente : la production de la saison 5 de Stranger Things est interrompue ! Et il ne s'agit là que de quelques exemples.

D'autres studios font le choix de continuer la production de leurs séries coûte que coûte. C'est notamment le cas d'Amazon avec Les Anneaux de Pouvoir, dont le tournage continue sans la présence des showrunners sur le plateau. Espérons que le résultat soit tout de même à la hauteur, après le bide que fut la saison 1 sur Prime Video.