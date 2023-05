Même si le succès ne rime pas forcément avec qualité, Netflix parvient à sortir de bons contenus qui cartonnent également. Et dernièrement, il y a une série qui fait plus parler d'elle que les autres. Un programme qui se rapproche d'House of Cards.

The Diplomat (La Diplomate), la série Netflix qui cartonne, va revenir

Malgré une bonne sélection dans les nouveautés Netflix de mai 2023, c'est une série disponible depuis le 20 avril 2023 qui fait la une. The Diplomat avec Keri Russell (The Americans, Crazy Bear).

Un thriller politique épisodique où l'ambassadrice des États-Unis, Katherine Wyler (Keri Russell), est envoyée au Royaume-Uni. Une diplomate qui doit gérer des crises internationales, et une qui touche son propre ménage. « Au beau milieu d'une crise internationale, une diplomate se retrouve à un poste de haut niveau pour lequel elle n'est pas faite et qui a des répercussions sur son couple et son avenir politique » via CinéSérie.

La série La Diplomate cartonne partout dans le monde et s'est classée rapidement dans le Top 10 Netflix. Encore aujourd'hui, elle occupe la sixième place. Si vous estimez que l'épisode se terminait sur un « cliffhanger à couper le souffle », il y a une excellente nouvelle. Netflix a renouvelé The Diplomat pour une saison 2.

Les fans du monde entier adorent chaque minute de La Diplomate, un drame passionnant et explosif, et la performance puissante de Keri Russell dans le rôle de Kate Wyler. Après ce cliffhanger à couper le souffle, nous avons hâte de voir ce que l'équipe visionnaire de Debora Cahn, Janice Williams et Keri Russell, a en réserve pour la saison 2. Jinny Howe, vice-présidente des séries dramatiques Netflix, via Variety.

De la surprise et du choc

Dans un communiqué, la réalisatrice Deborah Cahn s'est dit heureuse de cette nouvelle. « Nous avons passé un si bon moment à faire The Diplomat, que c'est un plaisir de voir à quel point les gens l'apprécient. Nous sommes tellement heureux de pouvoir faire la suite ». L'actrice Keri Russell remercie également Netflix pour cette opportunité. « Je suis ravie d'être de retour pour une nouvelle saison de cette série si intelligente. Merci Netflix de nous avoir donné une autre chance » (via Premiere).

Une belle surprise comme la mini-série Dahmer qui va encore choquer les abonnés avec une saison 2. Ce ne sera évidemment pas une suite au sens strict du terme. À l'image de séries comme American Horror Story, l'histoire sera différente. Intitulée Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story, cette nouvelle saison s'intéressera aux frères Menendez, condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents. Ils avaient utilisé un fusil à pompe pour ce meurtre. Ambiance...

