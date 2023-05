Depuis le mardi 2 mai, les auteurs et scénaristes d'Hollywood sont en grève. Leur syndicat, la WGA, n'a pas réussi à négocier l'augmentation de leurs salaires. Il réclamait également de plus grandes parts des bénéfices liés au contenus diffusés sur les plateforme de streaming. Cette grève est à durée indéterminée et pourrait être lourde de conséquences. La dernière en date, il y a 15 ans, avait coûté 2 milliards de dollars à l'industrie, rien que ça.

Mais c'est également l'avenir des films, séries et émissions TV - en particulier des late-shows - qui inquiète. Sans auteurs, impossible d'avancer dans la production. Enfin, ça, c'était sans compter sur la série Les Anneaux de Pouvoir, qui compte bien ne pas prendre de retard.

Une fin de tournage dans la douleur pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Plus tôt cette semaine, une source proche de la production de House of the Dragon a tenu à rassurer les fans : la saison 2 arrivera bien en temps et en heure. Cela tient simplement au fait que les scripts sont entièrement terminés pour ses huit épisodes. Aucune modification ne semble être nécessaire, l'absence de scénaristes n'empêche pas le tournage de suivre son cours. Des sources de nos confrères de Variety affirment désormais la même chose pour Les Anneaux de Pouvoir. Ainsi, les 19 jours de tournage restants pour la saison 2 de la série préquel au Seigneur des Anneaux continueront sans la présence d'auteurs.

Mais cette fois-ci, la situation inquiète particulièrement. On apprend ainsi que les producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay ne sont pas - et ne seront plus - présents lors du tournage. Or, ils sont également les showrunners de la série. Ils sont donc dans l'impossibilité d'effectuer de quelconques réécritures de dernière minute. En fait, ils ne peuvent plus prendre de décision d'aucune sorte.

Un espoir de sauver la série préquelle du Seigneur des Anneaux ?

Sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, les trolls sont déjà de sortie. De nombreux internautes s'amusent ainsi à affirmer qu'au vu de la qualité d'écriture de la première saison des Anneaux de Pouvoir, l'absence de scénaristes ne changera pas grand chose. Que l'on soit d'accord ou non avec eux, il est vrai que de nombreux téléspectateurs ont été grandement déçus. La majorité d'entre eux n'a d'ailleurs jamais fini les huit épisodes de la série d'Amazon, comme révélé il y a quelques semaines.

Une petite lueur d'espoir existe cependant. D'abord, "seules" trois semaines de tournage s'effectueront sans la présence de scénaristes et de showrunners. Celui-ci ayant débuté en octobre 2022, cela ne représente finalement qu'une courte période. Enfin, les sources de Variety affirment que J.D. Payne et Patrick McKay avaient envisagé la possibilité d'une grève généralisée. Ils se seraient donc adaptés en conséquence. Concrètement, cela signifie qu'ils se seraient entretenus au préalable avec les producteurs scénaristes, etc, afin que ceux-ci soient capables de reprendre le flambeau. Alors, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a-t-elle uen chance d'être à la hauteur, selon vous ?