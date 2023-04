Si vous voulez un film Red Dead Redemption, sachez que vous n'êtes plus seul et que cet acteur pourrait faire évoluer les choses.

Vous avez pu le remarquer mais l'adaptation au cinéma de jeu vidéo est en train de prendre un nouveau tournant. Entre le succès des séries comme The Last of Us chez HBO ou encore des films au cinéma comme le très récent Super Mario Bros., le monde vidéoludique a le vent en poupe à Hollywood (mais pas que). Dans ce contexte particulier, l'acteur Jack Black qui est justement en train de faire la promotion pour le film Mario, dans lequel il incarne le personnage culte de Bowser, vient de s'exprimer sur le sujet. Notamment à propos d'un certain Red Dead Redemption.

Un projet Red Dead chez HBO ?

C'est donc au sein d'une interview avec la BBC hier, que Jack Black a pu s'exprimer sur Bowser. L'homme est particulièrement bien placé pour en parler puisque c'est un gros fan du jeu vidéo de manière générale. Preuve en est ses amusantes apparitions sur YouTube et TikTok sur le sujet. Il en a profité pour parler de ce divertissement de manière plus large en faisant le lien avec les films et les séries :

The Last of Us était fantastique. Et ce qui est fou, c'est à quel point il est fidèle au matériel original. Tout vient essentiellement du jeu avec seulement quelques ajustements. Il va gagner tous les prix. Ils ont utilisé le jeu vidéo presque comme un storyboard et j'étais comme. "Whoa, c'est comme dans le jeu". Il sera très intéressant de voir ce qu'il adviendra de l'industrie du divertissement au cours des 20 à 30 prochaines années, mais je pense que nous verrons de plus en plus de récits issus de l'univers du jeu.

Il explique dans la foulée qu'il aimerait absolument voir une adaptation HBO du jeu Red Dead Redemption. Selon lui le jeu est très ambitieux pour ça :

Il a une histoire aussi bonne ou encore meilleure que The Last of Us

Et en y pensant, c'est vrai que ça pourrait être extraordinaire en adaptation cinématographique. RDR a toutes les cartes en main pour être un bon film ou une bonne série. Et surtout un excellent western.

Quel casting pourrait t-on imaginer ?

De notre coté on s'est amusé à imaginer le casting suivant pour un potentiel film Red Dead avec pourquoi pas :

Arthur Morgan : Christian Bale John Marston : Josh Brolin Dutch Van der Linde : Gary Oldman Abigail Roberts : Amy Adams Sadie Adler : Emma Stone

Et vous, quel serait votre casting de rêve pour un potentiel film Red Dead Redemption ?