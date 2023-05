Et si suite de la série HBO House of the Dragon prenait un gros retard ? C'est une crainte justifiée par la grève des scénaristes. Verdict...

Gros succès télévisuel de 2022, House of the Dragon sera évidemment de retour pour une saison 2, et plus si affinités. Mais une période délicate et d'une durée indéterminée débute à Hollywood, et on pouvait craindre que la série serait directement impactée. Une crainte infondée, à en croire les informations de Variety.

House of the Dragon : la saison 2 arrivera-t-elle en temps et en heure ?

Le tournage de la saison 2 de House of the Dragon a débuté il y a quelques semaines. On ignore quand celui-ci se terminera exactement, mais ce devrait être le cas bien avant la fin de l'année. De quoi laisser la place à la pré-production les mois suivants, pour une sortie courant 2024. Un planning bien rôdé, qui n'avait jusque-là aucune raison d'être bouleversé. Mais voilà qu'hier, les scénaristes d'Hollywood ont décidé de se mettre en grève. Celle-ci est à durée indéterminée et pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'industrie. Films, séries, émissions de télévision... Sans auteurs, les productions cinématographiques et télévisuelles vont être handicapées.

Alors forcément, il y a de quoi craindre pour les projets actuellement en cours de production. Parmi eux, la saison 2 de House of the Dragon : pas d'auteur, pas de script. Pas de script, pas de tournage. Pas de palais... pas de palais. Mais une source "proche de la production" affirme à Variety que les fans impatients n'ont rien à craindre : la série ne sera aucunement impactée par cette grève. La raison en est simple : les scripts de l'ensemble des huit épisodes de la prochaine saison sont déjà terminés ! Ainsi, à moins d'une volonté soudaine de modifier le scénario, le tournage va pouvoir suivre son cours sans encombre. Ouf.

Une énorme grève en marche à Hollywood

L'information fait le tour des médias depuis hier, mais peut-être n'avez vous pas suivi cette histoire de grève. Alors, de quoi s'agit-t-il, exactement ? Il y a quelques semaines, la WGA, syndicat représentant environ 11 500 scénaristes, a entamé des négociations avec Netflix, HBO (diffuseur de House of the Dragon) et toutes les grosses plateformes de streaming. Son but, faire entendre ses revendications : une meilleure rémunération, un encadrement plus stricte - et avantageux - du métier de scénariste, ainsi qu'un meilleur partage des revenus générés par la diffusion d'une série en VOD. Des revendications qui n'ont pas été entendues, malgré des tentatives de négociations.

En conséquence, le syndicat a lancé un appel général à la grève à compter du mercredi 2 mai 2023. Sa durée est pour l'heure indéterminée. On ignore encore si elle sera massivement suivie, mais elle pourrait être lourde de conséquences. Il y a quinze ans, la dernière grève similaire avait conduit à des milliers de suppressions de postes et avait couté plusieurs milliards de dollars. Pour plus de détails à ce sujet, c'est par ici !