La prochaine série Daredevil est en cours de production et devrait ravir les fans. Entre le retour d'acteurs principaux et un costume fidèle au précédent show Netflix, les nouvelles sont plutôt bonnes. Mais avec le passage du personnage chez Disney, certains ont peur que la violence ne disparaisse au profit de quelque chose de plus sage, plus grand public, comme la majorité des films et séries Marvel. Est-ce le cas ?

Daredevil Born Again, une série lisse et sans violence ?

Après trois saisons sur Netflix, la série Daredevil a quitté la plateforme au N rouge pour aller se réfugier dans leur nouvelle maison. Désormais, c'est donc Disney et Marvel Studios qui ont la main mise sur cet univers, et le fruit de leur travail sera visible l'année prochaine avec Daredevil: Born Again.

Un show qui fait office de reboot malgré le retour de Charlie Cox en diable de Hell's Kitchen, Vincent D'Onofrio en Wilson Wisk alias le Caïd, et de Jon Bernthal dans la peau de The Punisher. Mais ce changement de diffuseur ne rassure pas tout le monde, encore plus après l'apparition de « L'homme sans peur » dans la série She-Hulk où le côté léger du personnage était davantage mis en lumière.

Alors est-ce qu'une grosse censure s'abattra sur Daredevil Born Again ? D'après l'interprète de Fisk, non.

C'était l'une de mes inquiétudes parce la série Daredevil Netflix était si crue et brutale. Mais ensuite, je me suis intéressé à ce que Marvel a fait dernièrement avec ses séries, afin de voir la direction qu'ils veulent emprunter. Tout ce que je peux dire, c'est que si on regarde les choses plus violentes que Marvel a fait - qui sont certes rares, mais il y en a bien - on retrouvera cela dans notre série. Je pense que l'une des choses que les fans aimaient le plus dans la série originale, c'est qu'il n'y avait pas que de la violence gratuite. Parfois, c'était un peu choquant à voir, mais il y avait une grosse part émotionnelle avec les personnages que nous incarnions avec Charlie. Ce sont deux personnages très sensibles, prisonniers de leurs propres vies, et c'est ce qu'on verra. Il y aura de la violence psychologique en plus de la violence physique. Via Newsweek.

Crédits : CinéSéries.

Des absences regrettées, une saison 2 déjà dans les cartons

Comme dit par Vincent D'Onofrio, la série Daredevil Born Again comportera de la violence physique ET psychologique. Dommage que l'acteur n'ait pas illustré ses propos avec quelques productions Marvel auxquelles il fait référence dans son interview. Il faut par conséquent le croire sur parole jusqu'à la diffusion qui aura lieu début 2024.

Le show Disney+ commencera avec une saison 1 de 18 épisodes, mais D'Onofrio a vendu la mèche sur une saison 2. Rien de surprenant en soi car on imagine pas la maison de Mickey abandonner aussi tôt, mais au moins, les fans peuvent être aussi plus sereins sur cette question. « D'ici la deuxième saison, il y aura des retombées gigantesques, gigantesques » a-t-il confié dans son entretien.

C'est prometteur, mais une mauvaise nouvelle restera peut-être en travers de la gorge de certains. Pour le casting, Marvel Studios a totalement écarté Deborah Ann Woll (True Blood, Marvel's Defenders...) alias Karen Page, et Elden Henson (Hunger Games, Jessica Jones...) qui jouait Foggy Nelson, le meilleur ami de Matt Murdock.