Marvel a engagé la nouvelle phase de son MCU. Le grand méchant est là, les films s'enchaînent, et d’autres super-héros vont eux aussi faire leur entrée dans la danse d’ici peu. Seulement voilà, certains films ont quelques soucis, en particulier un qui se retrouve une nouvelle fois en stand by.

Problème de réalisateur, conflits, polémiques… les studios Marvel sont bousculés par plusieurs affaires depuis quelques mois et certaines viennent chambouler les plans de Kevin Feige et la Maison des Idées. Alors qu’il avait déjà dessiné les grandes lignes de ses phases 5 et 6, ces dernières pourraient bien être bouleversées prochainement. Encore une fois, c’est un film en particulier qui pose problème, un certain vampire aux dents longues.

Marvel a du mal avec la suite de son MCU

Oui, c’est une nouvelle fois Blade qui est dans la tourmente. Après avoir été repoussé plusieurs fois, critiqué par son acteur fétiche et s’être retrouvé sans réalisateur, le long-métrage n’en fini pas. Cette fois, c’est la grève des scénaristes qui vient mettre de gros bâtons dans les roues du film. Alors qu'un nouvel écrivain est arrivé il y a peu, ce dernier est déjà en grève. Sans scénariste, le film ne peut tout simplement pas exister. Les craintes de l’industrie se confirment, la grève générale commence déjà à entraver le travail des grosses productions en cours. C’est officiel, Blade est encore au point mort.

Prévu à l’origine pour fin 2023, le film a finalement été repoussé plusieurs fois jusqu’en 2024. Désormais, il est totalement en stand by et son avenir est incertain. Difficile de savoir ce qu'il adviendra de lui et quelle place il aura dans le MCU. Puisque s’il est actuellement en pause, les autres projets Marvel quant à eux, avancent ou ne sont pas altérés. Ce qui suggère par ailleurs que Blade n’aura que peut, ou pas, d’impact sur l’arc narratif de la phase 5 et 6.

L’acteur Mahershala Ali (Green Book, True Detective) qui doit camper le rôle du super-héros, n’a pas encore pris la parole sur le sujet, mais sa réaction est attendue. Jusqu’ici, il a toujours eu la langue bien pendue lorsqu’il s’agissait de critiquer ouvertement le long-métrage et la manière dont il est géré. Oui, il n'hésite pas à sortir les crocs.

Blade est dans la sauce, c'est quoi la suite ?

Que va devenir le film Blade ? Bonne question. Personne ne semble vraiment pouvoir y répondre, mais les choses sont mal engagées. Pour le moment, ce sont Les Gardiens de la Galaxie qui sont à l’honneur avec une ultime aventure actuellement au cinéma. Ant Man 3 quant à lui a déjà fait son show et n’a pas convaincu. En fin d’année, ce sont les super-héroïnes de The Marvels qui monteront sur scène pour prendre le relais. Porté par le trio Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani. De nombreux autres films Marvel sont attendus comme Les 4 Fantastiques, Deadpool 3 ou encore Captain America 4. Le tout se terminera en apothéose avec deux gros films Avengers déjà considérés comme les films les plus grands et ambitieux de toute l’histoire du cinéma. Rien que ça.