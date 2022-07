Marvel Studios étend son empire sur le petit écran avec une nouvelle série Daredevil Born Again. Un show TV réservé à la plateforme Disney+ qui rappelle des acteurs indispensables à ce retour.

Triste de l'arrêt de la série Daredevil sur Netflix ? Marvel Studios et Disney reprennent les choses en main avec Daredevil Born Again. Vous ne devriez pas être dépaysés...

La série Daredevil Born Again annoncée avec les même acteurs

Au moins deux d'entre eux. En effet, Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) et Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) n'ont pas été mis au placard et ont été rembauchés pour les mêmes rôles. Ce qui sera certainement un soulagement pour beaucoup, tant le casting et la série Netflix dans son ensemble étaient qualitatifs.

Ce nouveau show TV Daredevil Born Again sera disponible au printemps 2024, entre mars et juin par conséquent, sur la plateforme Disney+.

La bonne nouvelle, si la série tient ses promesses, c'est qu'elle sera plus longue que celle de Netflix. Elle comptera 18 épisodes contre 13. Daredevil Born Again arrivera pour la phase 5 du MCU. La phase 4 se terminera avec Black Panther Wakanda Forever et la phase 6 avec Avengers 5 & 6.

Voici le synopsis de Daredevil Netflix pour vous rafraîchir la mémoire :