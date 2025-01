Vous ne voulez rien rater des nouveautés Disney+ de 2025 ? On fait le tour des sorties de l'année prochaine avec d'énormes films et séries dont du Alien, Marvel, Star Wars...

Curieux de connaître le planning des nouveautés SVOD de 2025 ? Vous n'avez qu'à demander le programme et on vous le livre. Après Netflix et Prime Video, c'est le moment de voir si Disney+ arrivera ou non à suivre la cadence, mais surtout offrir de belles sorties aux abonnés. La plateforme de streaming vidéo envoie du lourd dès le 3 janvier 2025 en faisant revenir un célèbre aventurier avec Indiana Jones 5 et la saison 36 d'une famille les plus appréciées dans le monde entier, Les Simpson. Mais ce n'est qu'un prélude à tout ce qui vous attend au cours de l'année 2025.

Les premières nouveautés Disney+ 2025 avec des dates de sortie

Quels sont les films et séries datés Disney+ de 2025 ? Indiana Jones et le Cadran de la destinée, qui s'est fait vivement critiqué à sa sortie, sera donc disponible le 3 janvier 2025. Plus tard dans le mois, les plus petits et les plus grands pourront regarder en famille les deux longs-métrages Paddington. Mais ce début d'année, ainsi que le premier trimestre, va être marqué par les séries.

Hormis la saison 36 des Simpson, le service SVOD va se la jouer nostalgique avec des versions modernes de séries de votre enfance. La suite des Sorciers de Waverly Place, Wizards Beyond Waverly Place, débarque aux côtés de la Chair de poule Saison 2, la nouvelle série Disney+.

En janvier, il y aura également la série d'animation événement Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Mais vous êtes loin d'avoir tout vu. D'ici décembre 2025, Disney+ a planifié des shows télévisés inédits pour plusieurs super-héros, ainsi que la saison 2 de Star Wars Andor. Ainsi, les prochaines séries Marvel à sortir seront Daredevil Born Again, Ironheart, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies et Wonder Man.

Les films datés de 2025

3/01 Indiana Jones et le cadran de la destinée - film d’aventure

24/01 Paddington 1 - film familial Paddington 2 - film familial Nightbitch - comédie horrifique

28/03 Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip



Les séries datées de 2025

3/01 Les Simpson - Saison 36 - série d’animation Disney Junior Ariel - Saison 1 - série d’animation Tsunami 2004 : La vague mortelle - série documentaire

8/01 Station 19 - Saison 7 - série dramatique

10/01 Chair de poule : disparitions - série horrifique Waverly Place : Les Nouveaux Sorciers - série fantastique

15/01 Tracker - Saison 2 - série thriller 1001 vraies pattes - Saison 2 - série documentaire

22/01 Whiskey On The Rocks - série comique Marvel - Spidey et ses amis extraordinaires - Saison 3 - série d’animation Démasqué - série thriller

23/01 High Potential - série comique et thriller

24/01 Garde Partagée - série comique

27/01 Paradise - série thriller

29/01 Your Friendly Neighborhood Spider Man - Saison 1 - série d’animation

19/02 Gagné ou Perdu - nouvelle série d'animation Pixar

5/03 Marvel Daredevil: Born Again

25/04 Star Wars Andor - saison 2

24/06 Marvel Ironheart

6/08 Eyes of Wakanda - série d'animation

3/10 Marvel Zombies

Octobre 2025 (date à confirmer) Disney Twisted-Wonderland - saison 1 - série d'animation

(date à confirmer) Décembre 2025 (date à confirmer) Wonder Man

(date à confirmer)

Les nouvelles sorties prévues sur Disney+ en 2025

Si c'est très calme au niveau des films non datés Disney+ de 2025, il y a du très lourd en termes de séries et ça s'annonce même énorme. Le succès de The Bear ne s'arrêtera pas puisque FX a prévu de diffuser la saison 4 dans quelques mois seulement. Pour les retardataires, la saison 3 est disponible depuis cet été. Mais l'événement de cette année, qui sera peut-être une sortie estivale, c'est Alien Earth. La série Disney+ de Noah Hawley (Fargo), qui se déroulera pour la première fois sur Terre, fait partie des nouveautés immanquables. En croisant les doigts pour que le résultat soit à la hauteur de la mythique créature.

Percy Jackson et les Olympiens sera également de retour pour une saison 2 aux côtés de la saison 6 des Kardashian, de séries-documentaires, de l'anime culte One Piece, du KDRAMA Unmasked ou encore de la nouvelle série d'animation Cat's Eyes. Oui, les trois soeurs voleuses n'ont pas dit leur dernier mot après le massacre de l'adaptation live-action par TF1.

Les autres films de 2025

Pour l'instant il n'y a pas de films non datés sur Disney+, mais la plateforme fera sûrement des révélations à ce niveau dans les mois qui viennent.

Les autres séries de 2025

Alien Earth

A Thousand Blows

Cat's Eyes - nouvelle série d'animation

- nouvelle série d'animation David Attenborough : Océan - film documentaire

- film documentaire FX The Bear - saison 4

- saison 4 FX Dying for Sex

Good American Family - mini-série

- mini-série Ghosts : Fantômes en héritage - adaptation de la série anglaise éponyme

- adaptation de la série anglaise éponyme La Vie Secrète des Épouses Mormones - saison 2 - téléréalité

- saison 2 - téléréalité Knock-off - saison 1

- saison 1 Les Disparues de la Gare - mini-série

- mini-série Les Kardashian - saison 6 - téléréalité

- saison 6 - téléréalité Les Secrets des Manchots - série documentaire

- série documentaire Low Life - saison 1

- saison 1 Nine Puzzles - saison 1

- saison 1 One Piece - l'anime culte

- l'anime culte Percy Jackson et les Olympiens - saison 2

- saison 2 Phinéas et Ferb - saison 5 - série d'animation

- saison 5 - série d'animation Sans limites avec Chris Hemsworth - série documentaire

- série documentaire Stanley Tucci : The Heart of Italy - série documentaire

- série documentaire Tiana - saison 1 - série d'animation

- saison 1 - série d'animation Unmasked - série KDRAMA

Source : Disney Plus France.