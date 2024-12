Quels seront les films, séries, émissions, docs à voir sur Netflix en 2025 ? Voici le planning des sorties avec Mercredi Saison 2, Stranger Things Saison 5, Devil May Cry, Havoc, Frankenstein et tant d'autres...

Même si ce sont les fêtes de fin d’année, les plateformes SVOD ne chôment pas afin d’offrir suffisamment de contenus aux abonnés durant cette période. Avant de refermer 2024, on vous propose de découvrir ce qui vous attend sur des services tels que Netflix, Prime Video, Disney+ ou Max en 2025. La firme au N rouge ne va rien lâcher et entreprend de faire revenir deux de ses plus grandes séries dans les prochains mois. Voici les nouveautés Netflix de janvier 2025 et même au-delà. Ça va être dingue.

Quelles seront les sorties Netflix de 2025 ? On commence avec les nouveautés qui ont déjà des dates de sortie et donc par l’agenda complet de janvier 2025. Ce début d’année vous fera voyager dans le futur, et dans le passé, grâce à la mythique trilogie Retour vers le Futur. Une autre licence, très populaire et appréciée, fait son retour avec un film exclusif : Wallace et Gromit La Palme de la Vengeance.

Back in Action, une comédie d’action avec Cameron Diaz et Jamie Foxx, viendra vous booster si vous en avez besoin, tandis que L’Exorciste : Dévotion va fuir les fans du chef d'œuvre de William Friedkin. Mais Netflix a également donné d’autres dates. Le long-métrage de SF des frères Russo (Avengers), The Electric State, avec entre autres Millie Bobby Brown (Stranger Things), Brian Cox (Succession), Anthony Mackie (Twisted Metal, Captain America 4 Brave New World)... Rendez-vous le 14 mars 2025.

Le film d’animation The Witcher : Les Sirènes des abysses sera disponible le 11 février 2025, mais oubliez Henry Cavill qui ne reprendra pas son rôle ici. Au niveau des séries, il y a également du beau monde avec la partie 3 de Cobra Kai Saison 3 qui aura la lourde tâche de conclure définitivement la série. Ça se passera le 13 février 2025. L’immense Robert De Niro sera au casting d’une série politique à suspense : Zero Day. Il sera aux côtés d’Angela Bassett (Black Panther Wakanda Forever), Jesse Plemons (Civil War), Lizzy Caplan (Masters of Sex) ou encore Connie Britton (Friday Night Lights). La diffusion est prévue le 20 février 2025. Enfin, préparez-vous au retour dans la série animée Devil May Cry sur Netflix à une date encore indéterminée.

Les films datés de 2025

1/01 Pas de ma faute ! Numéro 24

2/01 La Vie selon Cunk

3/01 Wallace et Gromit : La Palme de la vengeance - film d'animation

10/01 Ad Vitam Champions

11/01 L'Exorciste : Dévotion

16/01 La Trilogie Retour vers le Futur

17/01 Back in Action

31/01 Les Deux Hémisphères de Lucca

11/02 The Witcher : Les Sirènes des abysses - film d’animation

14/03 The Electric State



Les séries datées de 2025

1/01 Tu me manques - mini-série Spy x Family - saison 2 - série d'animation Departure - toutes les saisons Dr Stone - saison 3 - série d'animation

3/01 Selling the City - saison - téléréalité Bandidos - saison 2

4/01 WWE Smackdown - épisodes hebdomadaires - Sport

6/01 My Happy Mariage - saison 2 - série d'animation

7/01 Jerry Springer : silence, moteur, altercations - mini-série documentaire WWE RAW - épisodes hebdomadaires - Sport Le Crime à la racine

8/01 Power - toutes les saisons I AM A KILLER - saison 6 - série documentaire Subteran Les Chiens de la colline

9/01 Asura Moi, Ilary - série documentaire sur Ilary Blasi À l'aube de l'Amérique La Famille Upshaw - partie 6

10/01 Machos Alfa - saison 3

11/01 Sakamoto days - saison 1 - série d'animation

12/01 Baban Baban Ban Vampire - série d'animation

14/01 Sauve qui pécho ! - saison 4 - téléréalité

15/01 Désordre public L'Odyssée de Kino - saison 1 - série d'animation Oshi no Ko - saison 2 - série d'animation URUSEIYATSURA - saison 2 - série d'animation

16/01 XO, Kitty - saison 2

16/01 Castlevania: Nocturne - saison 2 - série d'animation

17/01 Young, Famous & African - saison 3 - téléréalité

22/01 Les Wags s'imposent - série téléréalité

23/01 The Night Agent - saison 2

24/01 Super Mâles

29/01 Six Nations : Au contact - saison 2 - série documentaire sportive

30/01 Mo - saison 2 The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse - saison 2 - série d'animation The Recruit - saison 2

31/01 La petite fille sous la neige - saison 2 Knokke off : jeunesse dorée - saison 2

5/02 Celebrity Bear Hunt - émission de téléréalité

6/02 Apple Cider Vinegar - saison 1 Cassandra - mini-série

12/02 Lune de miel avec ma mère

13/02 Cobra Kai - saison 6 partie 3 et dernière. Après, c'est les adieux de la série

14/02 I Am Married… But! - saison 1 Valeria - saison 4 Love is Blind - saison 8 - émission de téléréalité

20/02 Zero Day - saison 1

28/02 Bastion 36

20/03 La Résidence - saison 1

9/04 Project UFO - saison 1

Date inconnue Devil May Cry - saison 1 - série d’animation



Les nouvelles sorties prévues sur Netflix en 2025

Les ajouts Netflix de 2025 vont faire la part belle à d’autres films et séries d’ores et déjà très attendues. Évidemment, lorsque l’on dit ça, on pense avant tout à Mercredi Saison 2, et à Stranger Things Saison 5 qui sera la dernière. Deux salles, deux ambiances, même si les deux shows télévisés auront un ton plus sombre que précédemment. Tant qu’on en est à parler de la fin de Stranger Things, sachez que les créateurs, les frères Duffer, seront aussi de retour en 2025 sur Netflix avec The Boroughs. Une nouvelle série de SF qui va suivre un groupe de personnes âgées.

En termes de productions originales Netflix, le papa de Bojack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, reviendra également avec Long Story Short. Une série d’animation comique inédite sur une famille au fil du temps. Scott Frank, le réalisateur de The Queen’s Gambit (Le Jeu de la Dame), a mis en boîte le show policier Department Q. La série espagnole pour ados Olympo tentera de combler l’absence d’Elite.

Au niveau des films, Netflix devrait régaler avec le très attendu Havoc. Un film d’action musclé avec Tom Hardy réalisé par Gareth Evans (The Raid, Gangs of London). Après Pinocchio, le grand Guillermo Del Toro s’intéressera à un autre personnage légendaire : Frankeinstein. Il s’agira d’une adaptation du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Vous pourrez également regarder la nouvelle saison de Monstres, Fear Street 1988: Prom Queen ou encore le dernier chef d’oeuvre de Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Voici tous les futurs films et séries Netflix de 2025.

Les autres films de 2025

10Dance

Banger

Balle perdue 3

Bad Boa’s

Brick Bullet Train Explosion

Fear Street: Prom Queen

Frankenstein de Guillermo Del Toro

French Lover

Happy Gilmore 2 (juillet 2025 à confirmer)

(juillet 2025 à confirmer) Havoc

iHostage

José Mourinho - documentaire sur l'entraîneur de football

documentaire sur l'entraîneur de football K-Pop: Demon Hunters - film d’animation (dernier trimestre 2025 à confirmer)

film d’animation (dernier trimestre 2025 à confirmer) Kinda Pregnant

Lefter: An Extraordinary Story

Le Garçon et le Héron - film d’animation

film d’animation Le Guépard

Little Siberia

Mantis (WT)

Plancton : Le film - film d’animation dans l’univers de Bob L’Éponge

film d’animation dans l’univers de Bob L’Éponge Pookoo - film d’animation

film d’animation Révélations

RIP

The Ballad of Small Player

The Life List

The Right Track

The Swedish Connection

The Twits - film d’animation

film d’animation The Wasteland Man

Troll 2

Un Fantasma en la Batalla

VINI JR - documentaire sur Vinícius Júnior du Real Madrid

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (À couteaux tirés 3)

Les autres séries de 2025