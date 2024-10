Excellente nouvelle pour tous ceux qui attendent avec impatience des nouvelles de Daredevil: Born Again : on peut enfin découvrir un tout premier aperçu vidéo de la série Disney+ !

Parmi les programmes Marvel à venir, l'un attire particulièrement l'attention : Daredevil Born Again. La raison est simple, car ce reboot signé Disney reprend en partie le casting exceptionnel de la série Netflix, avec les principaux protagonistes, aussi bien masculins que féminins. La bonne nouvelle du jour ? Un premier gros teaser vient d'être dévoilé à l'avance.

Daredevil: Born Again se montre enfin en vidéo

Après le succès de la série Daredevil sur Netflix, les fans attendaient depuis longtemps de retrouver Matt Murdock, alias Daredevil, dans une nouvelle aventure. Ce teaser apporte enfin un aperçu de ce que Disney+ réserve aux spectateurs. On y découvre un Matt Murdock, toujours incarné par l’acteur Charlie Cox, évoluant dans un univers sombre, fidèle aux tonalités de la série originale. Le retour du justicier aveugle dans l’univers Marvel Cinematic Universe était une attente forte, et cette première vidéo donne le ton : la série promet d’être à la hauteur des attentes.

Dans ce teaser, on peut aussi apercevoir le retour du Punisher, toujours incarné par Jon Bernthal, qui semble prêt à reprendre son rôle de justicier implacable. Le teaser dévoile aussi de nombreuses scènes d’action intenses, avec des combats brutaux qui marquent le retour au style sombre et nerveux de la série d'origine. Et, point culminant pour les fans, les premières images de Kingpin, interprété par Vincent D'Onofrio, révèlent un antagoniste plus menaçant que jamais, prêt à faire face à Daredevil.

Un ton très sombre et brutal

Selon Brad Winderbaum, responsable des productions télévisées Marvel, la série contiendra "certaines des scènes d'action les plus brutales jamais réalisées" par Marvel Studios, à l'image du ton plus mature amorcé par Deadpool 3. Le synopsis dévoilé lors du Comic Con de New York 2024 montre un affrontement inévitable entre Matt Murdock, avocat aveugle et justicier, et Wilson Fisk, chef de la mafia, alors que leurs identités passées resurgissent. Bref, la promesse est grande.

On sait que la série est attendue pour le 4 mars 2025, avec un total de 9 épisodes pour commencer cette première saison.

Source : Daredevil Updates