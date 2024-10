Disney+ regorge de films et de séries ayant marqué d’une manière ou d’une autre, l’enfance de beaucoup d'adultes d’aujourd’hui. Il arrive même parfois que la plateforme fasse carrément revivre certains programmes marquants des années 90-2000, sous forme de reboot ou de remake. C’est le cas avec cette série qui a déjà traumatisé un bon nombre de gosses à l’époque, et qui a retrouvé un public de nos jours.

Disney+ renouvelle une série de votre enfance, qui a su trouver une seconde vie

Fin d'après-midi, sortie des écoles. A l'époque, Disney+ n'existe pas alors on allume la télé et on regarde quelques épisodes de nos dessins animés favoris ou de quelques séries que l’on aime bien. L’une d’entre elles s’appelle Chair de Poule. Une sorte de série horrifique pour les gamins, les ados. À l’instar de Fait moi Peur, il s’agit de petites histoires cauchemardesques censées faire hérisser le poil des plus jeunes. La franchise, surtout connue pour être une série de livres, est revenue sur grand écran avec deux long métrage porté notamment par Jack Black. Hulu et Disney+ ont quant à eux relancé la licence sur leur plateforme sous la forme d’une toute nouvelle série. La première saison, avec Rachael Harris (Lucifer) et Justin Long (Barbare) a rencontré un joli succès, si bien qu’elle a été renouvelée.

La saison 2 de Chair de Poule arrivera le 10 janvier sur Hulu et Disney+ avec David Schwimmer (Friends) ou encore Ana Ortiz (Love, Victor). On suivra deux adolescents, frère et sœur, qui vont découvrir un horrible secret et se retrouvent mêlés à une affaire de disparition qui date de 1994. La bande-annonce n’est pas sans rappeler quelques (mauvais ?) souvenirs en tout cas. Le rendez-vous est pris.