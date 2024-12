Vous pourrez souffler entre deux repas de fêtes en vous posant devant un film, une série, une émission ou un documentaire sur Netflix, Disney+, Max ou Prime Video. Tout au long de l'année, la plateforme d'Amazon a offert Pulp Fiction, Priscilla Folle du Désert, Blow Out, Mad Max Fury Road, Hellboy, Like A Dragon: Yakuza, les intégrales de Buffy et X-Files et bien, bien d'autres choses comme Secret Level. La série d'animation du moment qui a eu déjà l'aval pour une saison 2. Est-ce que ce sera aussi chargé l'année prochaine ? Voici les nouveautés Prime Video de 2025 confirmées jusqu'à maintenant avec les premières sorties de janvier dans le lot.

Comme l'année dernière, on vous propose d'avoir un aperçu des nouveautés Prime Video de 2025 dans toute les catégories. Bien entendu, cette liste est non exhaustive en attendant qu'Amazon communique sur les sorties de la plateforme. À la mi-janvier, la plateforme accueillera l'expert du grand écart et des coups de pied sautés retournés, JCVD, pour la comédie d'action Le Jardinier. Jean-Claude Van Damme a en effet accepté de jouer dans le nouveau film de David Charhon (Le Dernier Mercenaire) avec l'acteur et humouriste français Michaël Youn. Le roi des arts martiaux sera en charge de protéger la famille de Serge Shuster (Michaël Youn) d'une machination.

Si vous voulez rire, Prime Video a également une autre comédie sous le coude avec Vous êtes cordialement invités. Un long-métrage avec Reese Witherspoon et Will Ferrell qui se livreront une bataille acharnée pour mener à bien deux mariages qui se déroulent le même jour. Si vous aimez les romances pour ados à la After, Amazon va sortir un remake britannique d'À Contre-Sens qui se passera à Londres.

Parmi les ajouts Prime Video de 2025 qui sont déjà datés, il y aura la saison 3 d'Invincible. Une série d'animation pour adultes qui cartonne. Dans cette saison, Mark Grayson entamera une nouvelle vie qui pourrait être mise en péril à mesure que son passé le rattrape. La Roue du Temps, l'une des plus grandes séries Prime Video sera aussi de retour avec une saison 3 diffusée à partir du 13 mars 2025, tandis que Reacher Saison 3 sera disponible le 20 février 2025.

Les films datés de 2025

1/01 Undercover : une histoire vraie Twilight - L’intégrale des 5 films

3/01 Elevation

10/01 Le Jardinier

15/01 Je te promets : The Vow Mission Impossible : Rogue Nation Mission Impossible : Fallout Mission Impossible : Protocole Fantôme

16/01 Unstoppable ( Inarrêtable ) Le Tueur au calendrier

17/01 Gran Turismo

24/01 The Closer

30/01 Vous êtes cordialement invités Equalizer

31/01 Opération Portugal

13/02 À Contre-Sens : Londres



Les séries datées de 2025

1/01 Le Flic de Belleville

2/01 The Rig - saison 2

9/01 On Call - saison 1

10/01 LOL: Qui rira le dernier ? - saison 3 - émission humour Ubel Blatt - saison 1

17/01 Molly-Mae: Behind it All - série documentaire sur l'ex candidate de Love Island

23/01 Harlem - saison 3

6/02 Invincible - saison 3 - série d'animation Clean State - saison 1

20/02 Reacher - saison 3

27/02 House of David - saison 1 Su Majestad - saison 1

13/03 La Roue du temps - saison 3



Les nouvelles sorties prévues sur Prime Video en 2025

Quels sont les autres nouveautés de 2025 sur Prime Video ? Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'indispensables, mais on verra sur le long terme ce qu'il en sera. Après les retours de La Roue du Temps et d'Invincible, Amazon a confirmé l'arrivée d'une saison 2 pour Culte. Une série originale qui traite, avec des libertés, du phénomène Loft Story, mais avec un angle fiction. Les lycéens de Maxton Hall font faire leur rentrée pour une saison 2 qui promet des rebondissements après un changement dans la famille de James.

David Duchovny, alias Mulder dans X-Files, fait partie de la distribution de Malice. Une nouvelle série originale Prime Video sous forme de thriller psychologique. « Situé à Londres et en Grèce, ce thriller psychologique est plein de sombres secrets de famille, de manipulation et de trahison et pose la question suivante : pourquoi Adam méprise-t-il tant Jamie Tanner ? ». À voir en 2025 sur Amazon Prime Video sans plus de précision. Comme le reste des programmes de l'année prochaine du reste.

Le Brésil et l'Espagne seront à l'honneur des sorties Prime Video de 2025 avec plusieurs films ou séries. Kamel Guemra lui a réalisé Carjackers pour la plateforme avec Franck Gastambide (Validé, Pattaya...) et Zoé Marchal (Les Meilleurs, Nouveaux Riches...). Cette production met en scène une bande de braqueurs qui dévalisent les plus grandes fortunes, tout en travaillant dans des palaces.

Les autres films de 2025

Animal Race

Carjackers

Enemigos

McWalter

Sigue mi voz

Somos Belén

Un Mariage Sans Fin

Undercover Party Crasher

Zeta

Les autres séries de 2025

Campus Drivers

Cœurs Noirs

Culte - saison 2

- saison 2 Cochinas - saison 1

- saison 1 Costiera - saison 1

- saison 1 Dime tu nombre - saison 1

- saison 1 Escort Boys

Glamsquad

Infiltrada en el búnker

LOL: Last One Laughing UK - saison 1

- saison 1 LOL: Se Rir, Jà Era! - saison 4

- saison 4 Liars Club

Los Tinelli

Malice - saison 1

- saison 1 Maxton Hall - Le monde qui nous sépare - saison 2

- saison 2 Menem

Pé no Chão

Soltos no Carnava l - saison 1

l - saison 1 The Tragically Hip: No Dress Rehearsal

The House of Spirits - saison 1

- saison 1 Tremembé

Source : Amazon Prime Video.