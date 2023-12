Avant de terminer la semaine et de fêter Noël, ou pas d'ailleurs, Disney+ ne dévie pas de ses objectifs et déroule sa feuille de route de décembre 2023. Ce mercredi, la plateforme a célébré la K-pop avec une docu-série BTS Monuments: Beyond The Star. Un reportage découpée en plusieurs parties, avec deux épisodes d'une trentaine de minutes déjà disponibles, qui revient sur les 10 ans de carrière du boys band. Mais deux séries inédites ont aussi débarqué sur le service ces dernières heures. L'un des deux est l'un des plus projets les plus importants de la plateforme de streaming vidéo.

Une grosse série Disney+ inédite est là !

Disney+ a attendu la fin d'année pour sortir l'une de ses plus grosses productions originales. La série Percy Jackson et les olympiens a fait ses premiers pas sur le service de SVOD. Les deux premiers épisodes « Je pulvérise accidentellement ma prof de maths » et « Je deviens le seigneur suprême des toilettes » sont en ligne, tandis que les suivants auront le droit à une diffusion hebdomadaire. Une nouvelle adaptation après deux films décevants d'un point de vue critique et commercial. Et pour tenter de corriger le tir, la série Disney+ va tâcher d'être plus fidèle aux romans de Rick Riordan.

Percy Jackson va découvrir que toutes les histoires sur les dieux grecs et les monstres, entendues lorsqu'il était plus jeune, étaient toutes vraies. C'est un Sang-Mêlée, fils de Poséidon, qui va avoir l'avenir du Mont Olympe et même du monde tout court entre ses mains. Dans le monde du livre, la saga est ultra populaire. L'auteur a en effet écoulé plus de 180 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien. Et c'est donc sur ces ouvrages que la production Disney+ se focalise, en évitant de prendre des libertés trop importantes comme les longs-métrages.

Quelques avis sur Percy Jackson et les olympiens

Percy Jackson et les olympiens est-elle une bonne série Disney+ ? C'est positif, mais attention. Il faut garder à l'esprit que le public visé est relativement jeune. Par conséquent, il n'est pas dit que les abonnés les plus âgés y trouvent leur compte.

« Certes, le nouveau Percy Jackson ne révolutionne pas la narration et aurait mérité un peu plus de sous pour booster des effets spéciaux qui piquent parfois les yeux. Mais l'aventure est cool et le rythme efficace, car chaque saison a la volonté de couvrir un livre entier, avec un début et une fin, sans temps morts. L'esprit mythologique des romans de Riordan fait le reste. Résultat : ce remake n'est pas vain et c'est déjà une grande victoire pour le petit garçon, qui devrait avoir de beaux jours devant lui sur Disney Plus » résume Premiere.

« Pour la première fois, l'éclair de cette série de livres simples, mais solides, transparaît à l'écran. Les lecteurs n'ont pas besoin de prier davantage les dieux, parce que le show leur apporte déjà tout ce qu'ils pouvaient espérer » (via Collider).

« Contrairement aux films, qui ont pris le parti de faire vieillir Percy de quelques années pour exploiter le thème du passage à l'âge adulte, la série Disney+ est résolument pour les enfants. La qualité de la production - avec des monstres qui sont réellement effrayants et des scènes de combat qui sont électriques - couplées à la richesse de l'histoire originale, en font une série que toute la famille dévorera durant les jours tranquilles qui précédent Noël » (via The Telegraph).