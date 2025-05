L'actualité SVOD en mai 2025 est encore dense sur Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+ et dans une moindre mesure Paramount+. À l'image des concurrents, la société de production historique a en effet investi le terrain du streaming vidéo avec une offre Standard à 7,99€ par mois pour du 1080p, deux écrans en simultané et la possibilité de télécharger des contenus hors lignes, ainsi qu'un abonnement Premium à 10,99€ par mois pour des programmes en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos avec jusqu'à 4 écran pris en charge. Voici toutes les sorties de mai 2025 sur Paramount+.

Tous les films Paramount+ de mai 2025

Les sorties Paramount+ de mai 2025 déroulent le tapis rouge à Top Gun Maverick, la suite du cultissime Top Gun. Oui, ce sera le seul film du mois, mais quel film ! En termes de mise en scène, c'est l'un des meilleurs blockbusters de la décennie sans forcer. Un long-métrage avec des séquences de vol juste saisissantes, et de l'émotion. On ne va pas trop en dire pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, mais Tom Cruise et le réalisateur Joseph Kosinski ont fait revenir un personnage pour lui rendre un hommage d'une justesse étonnante. Un immense carton qui a généré plus d'1,4 milliard de dollars au box-office, et qui a obtenu un score Rotten Tomatoes presque parfait de 96% (presse) et 99% (spectateurs). Top Gun Maverick débarque le 25 mai 2025 sur Paramount+.

25/05 Top Gun Maverick



Toutes les séries de mai 2025

À part Top Gun Maverick, il ne faudra pas d'attendre d'autres films dans les nouveautés Paramount+ de mai 2025. En revanche, c'est plutôt garni en termes de séries avec d'énormes licences telles que Star Trek, Dora ou encore Pat'Patrouille. Certes, ces deux dernières ne s'adressent pas à tout le monde, mais pour le public visé, ça reste des marques majeures. Pour les fans d'horreur, et on sait qu'il y en a parmi nos lecteurs, il y a deux séries à voir ce mois-ci avec le lancement de Teacup.

Une série d'horreur psychologique avec Yvonne Strahovski qu'on a pu voir dans les séries Chuck, The Handmaid's Tale ou encore Dexter. « Dans un village rural, un événement mystérieux pousse des habitants au passé trouble à s’unir pour survivre. Face à des menaces extérieures et à leurs propres démons, ils devront faire preuve de courage pour échapper à l’horreur qui les entoure ». C'est déjà disponible sur Paramount+. L'autre série horrifique Mayfair Witches avec Alexandra Daddario (The White Lotus, True Detective...) sera de retour avec sa saison 2 le 28 mai 2025.

1/05 Star Trek the Animated Series - série d'animation Star Trek Short Trek

2/05 Italia Shore - saison 2 - téléréalité Teacup

3/05 Dora - saison 1 & 2 - série d'animation

7/05 La Pat'Patrouille L'Aqua Patrouille - épisode spécial - animation jeunesse

16/05 Skymed - saison 3 Geordie Stories Charlotte's New Baby - saison 1 - téléréalité

28/05 Mayfair Witches - saison 2

30/05 Mobland - saison 1 (épisode tous les samedis)



Source : Paramount Plus France.