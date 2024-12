Disney+ sort plusieurs grosses licences de notre enfance et adolescence pour ses nouveautés de janvier 2025,. Ça va faire plaisir aux plus nostalgiques.

Il est temps de laisser 2024 derrière nous et d'accueillir la nouvelle année comme il se doit. Pour marquer le coup, les plateformes SVOD sortent le grand jeu, ou presque. Disney+ est en tout cas très généreux en janvier 2025 avec de très nombreuses séries, plus que chez Netflix, Prime Video ou Max en tout cas. Il y en aura pour tous les âges d’ailleurs, et on notera le retour de licences marquantes, voire cultes, de notre enfance et adolescence.

Tous les films Disney+ de janvier 2025

Pour démarrer 2025 comme il se doit, Disney+ tape dans les licences archi cultes qui ont bercé l’enfance et l’adolescence d’un grand nombre d’adultes d’aujourd’hui. Du côté des films par exemple, c’est Indiana Jones qui marquera les esprits avec Indiana Jones et le cadran de la destinée, tout dernier film de la franchise. Alors que le jeu Indiana Jones et le cercle ancien est disponibles depuis peu sur Xbox Series et PC, c’est un excellent moyen de venir boucler la boucle. On remarquera également Nightbitch avec Amy Adams (Man of Steel), une nouveauté qui nous fait suivre une mère de famille qui, suite à la naissance de son fils, se met à développer une étrange phobie : celle de se transformer en chien. Un film étrange qui pourrait bien piquer la curiosité de certains.

3/01 Indiana Jones et le cadran de la destinée - film d’aventure

24/01 Paddington 1 - film familial Paddington 2 - film familial Nightbitch - comédie horrifique



Toutes les séries de janvier 2025

Avec les séries, Disney+ met le paquet. Il y a déjà pas mal de choses pour les tout petits comme Disney Junior Ariel ou encore Spidey et ses amis extraordinaires. Mais il y a également pas mal de nouveautés ou de retour attendus de licences et séries cultes ou extrêmement populaires. On pense notamment ici à la nouvelle saison des Simpson, la série d'animée qui ne semble plus être capable de s’arrêter, ou encore de la saison 7 de Station 19. On peut aussi noter le remake américain de HPI, sobrement intitulé ici High Potential (qui veut dire la même chose). Comme dans la série française, on va suivre une femme policière au caractère bien trempé et au comportement imprévisible.

Mais ce mois de janvier sera surtout marqué par le grand retour de Waverly Place. La célèbre série de Disney autrefois portée par Selena Gomez (alors très jeune) revient pour une suite très attendue par les fans, même si ces derniers sont désormais adultes. Il n’y a pas d'âge pour aimer les sorcières et la magie. Toujours pour faire plaisir aux nostalgiques des années 90-2000, le reboot de la série Chair de Poule s’offrira une seconde série en janvier avec David Schwimmer, l’acteur qui campait Ross dans Friends.