Ça y est ! Après les leaks obscurs, on a enfin un premier aperçu officiel de la nouvelle série Spider-Man Disney+. Canon ou pas ? À vous de juger et il y a même une surprise en prime.

Il y a quelques heures seulement, un leak révélait la date de sortie de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. La prochaine série sur l'homme araignée qui, contrairement à celle avec Nicolas Cage pour Amazon Prime Video, est achevée. Ce n'était donc qu'une question de temps avant d'avoir une date de sortie officielle, ainsi que des extraits en meilleure qualité que ceux de la précédente fuite. Et après les leaks hasardeux, la nouvelle série se montre enfin officiellement. Comme suggéré tout récemment, ce sera disponible prochainement sur Disney+.

La série Spider-Man signée Disney+ se dévoile

L'homme araignée a la cote dans les comics, au cinéma et sur les plateformes de streaming vidéo. Après tout, c'est le super-héros le plus populaire dans le monde entier. Comme vous le savez, il y aura donc une série live-action Spider-Man Noir avec Nicolas Cage qui est actuellement en tournage. Des images ont d'ailleurs été partagées sur la Toile où l'on voit l'acteur, ou sa doublure, en pleine action et en costume. Il n'y a pas encore de date de diffusion, mais ce sera à voir en exclusivité sur Prime Video.

L'un des concurrents au service SVOD d'Amazon, Disney+, veut aussi sa part du gâteau et s'en assurera avec la mise en ligne prochaine de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Une série d'animation créée par Jeff Trammel et réalisée notamment par Liza Singer (Harley Quinn), Melchior Zwyer (Kung Fu Panda) et Stu Livingston (Désenchantée). Ce nouveau projet, qui vise à se rapprocher du travail de Steve Ditko, a reçu un premier aperçu officiel dans une bande-annonce qui mélange plusieurs séries Marvel à venir.

Grâce à ce trailer, on a également la confirmation de la date de sortie de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Les abonnés Disney+ pourront regarder la série d'animation à compter du 29 janvier 2025. Une petite entrée avant le plat principal : Daredevil Born Again.

Source : via ZonaAranha sur X.