Les nouveautés Disney+ de septembre 2024 sont encore incomplètes, mais le plus gros des films et séries de ce mois-ci sont déjà disponibles. Et l'un des événements du moment pour la plateforme, c'est le lancement du dernier show TV Marvel : Agatha All Along. Une création originale focalisée sur la méchante de WandaVision, Agatha Harkness, incarnée à l'écran par Kathryn Hahn. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur le service de streaming vidéo, mais c'est encore une fois mitigé. Dans les critiques qui reviennent, il y a la faiblesse de la trame narrative jugée précipitée par plusieurs médias.

Une série de votre enfance dans les sorties Disney+ d'octobre 2024

La série Marvel Agatha All Along ne devrait donc pas rester dans les mémoires si l'on en croit les premiers retours. Tout n'est pas perdu cependant, et les prochains épisodes inverseront peut-être la tendance. Et il le faut car si c'est un flop, Disney+ ne donnera pas le feu vert pour une saison 2. Pour les sorties d'octobre 2024, la plateforme mise en revanche sur un classique qui pourrait plaire aux plus jeunes ou aux plus vieux. En effet, à partir du 30 octobre 2024, la firme aux grandes oreilles va offrir une suite à la série Les Sorciers de Waverly Place.

Une série multirécompensée à l'époque de sa diffusion dans les années 2000 et culte pour une partie du public. Cette suite Wizards Beyond Waverly Place, qui sera disponible chez nous via Disney+, fait revenir les deux personnages clés de l'original : Justin Russo (David Henrie) et Alex Russo (Selena Gomez). Dans cette nouvelle aventure, Justin Russo va devoir raviver la flamme du sorcier qui est en lui afin de former une jeune apprentie nommée Billie (Janice LeAnn Brown). « Tout en jonglant avec ses responsabilités quotidiennes et en préservant l'avenir du Monde des Sorciers ».

Si Selena Gomez a accepté de faire son retour dans cette série Disney+, ne vous attendez pas à une omniprésence de son personnage. On est plus sur un caméo qu'autre chose, les stars de Wizards Beyond Waverly Place étant plutôt Justin Russo et la sorcière en herbe Billie. Avant le lancement, voici un nouvel aperçu pour le retour de cette série de votre enfance.

