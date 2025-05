Après vous avoir proposé le récap des sorties de la semaine sur Netflix, Prime Video et Disney+, place à celles de Max. La plateforme de streaming vidéo de Warner Bros a commencé le mois avec une licence iconique du genre « teen movie » avec les films American Pie 1 à 4. Durant les premiers jours, les abonnés ont également pu regarder le western 3h10 pour Yuma avec Russell Crowe et Christian Bale, Miss Potter, la nouvelle série Malditos ou encore pas mal de sport avec du tennis, de l'athlétisme et du cyclisme. Voici toutes les sorties de la semaine 19 avec plein de films cultes.

Tous les films Max du 5 au 11 mai 2025

Pour le coup, les nouveautés Max de mai 2025 de la semaine du 5 au 11 mai 2025 n'ont absolument pas à rougir face aux autres ajouts films et séries disponibles chez la concurrence. Et à vrai dire, le service SVOD de Warner a même une grosse longueur d'avance vu le nombre de longs-métrages tout simplement incontournables qui arrivent entre le 7 et le 9 mai prochains. Cette semaine, c'est l'un des talents les plus créatifs du cinéma, souvent qualifié de sale gosse d'Hollywood, qui est mis en lumière.

Quatre films de Quentin Tarantino débarquent sur Max avec le dyptique Kill Bill, Jackie Brown et son premier chef d'oeuvre Reservoir Dogs. Les films parlent d'eux-mêmes et sont déjà vieux, mais si vous ne les avez encore jamais vus, foncez ! Il y a également un point commun entre Tarantino et d'autres sorties de la semaine à ne pas manquer, à savoir l'acteur Leonardo Dicaprio (The Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood) qui est saisissant dans Aviator et Gangs of New York de Martin Scorsese. On vous conseille aussi le biopic Ali avec Will Smith.

7/05 Blue Valentine Jackie Brown Kill Bill Volume 1 & Volume 2 Reservoir Dogs

8/05 Anna Karenine

9/05 Ali Gangs of New York Aviator



Toutes les séries du 5 au 11 mai 2025

S'il n'y a pas de Tarantino ou de Leonardo Dicaprio dans les sorties de la semaine au niveau des séries Max, on retrouve quand même de gros noms avec de nouvelles saisons des shows d'animation Mr Bean, Teen Titans Go et Totally Spies. Les trois saisons de The Prince, avec Sophie Turner de Game of Thrones qui prête sa voix au personnage de la princesse Charlotte, sont aussi attendues.

Le présentateur américain Conan O'Brien, connu notamment pour ses découvertes délirantes de jeux vidéo en direct, partira à la rencontre d'autres cultures et fans dans la saison 2 de son émission de téléréalité Conan O'Brien Must Go. Pour une dose de sport, vous pourrez compter sur le Tour d'Italie qui durera jusqu'en juin 2025 sur Max, tandis que les amateurs de faits divers et de crime pourront regarder la saison 3 de Crimes sur le tapis rouge et les débuts de Les Démons d'Hollywood. Voici toutes les sorties de la semaine du 5 au 11 mai 2025 en séries.

5/05 Scars of Beauty - saison 1 - télénovela Mr Bean - saison 4 - série animation enfants Teen Titans Go ! - saison 9 - série animation enfants Totally Spies ! - saison 7 - série animation enfants

8/05 Conan O'Brien Must Go - saison 2 - divertissement

9/05 Tour d'Italie - du 9 mai au 1er juin 2025 - en exclu avec Eurosport Crimes sur le tapis rouge - saison 3 The Prince - saisons 1 à 3

11/05 Les Démons d'Hollywood - saison 1 - divertissement



