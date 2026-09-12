Voici la page centrale de tous nos guides, astuces et soluces sur The Blood of Dawnwalker afin de vous aider sur ce cousin du légendaire RPG dark fantasy The Witcher 3.

The Blood of Dawnwalker est un RPG dark fantasy en monde ouvert sorti le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il nous propose d'incarner Coen, un Vespéral humain le jour et vampire la nuit, alors que le seigneur vampirique Brencis dirige la région de Vale Sangora via la peur et la tyrannie. Celui-ci a enlevé la famille de Coen, qui dispose de 30 jours et 30 nuits pour se faire à sa condition si particulière, s'en approprier les pouvoirs, trouver des alliés et saper les forces de son ennemi juré afin de mener sa quête à bien et libérer tant sa famille que sa patrie. Vous retrouverez ici tous nos guides, soluces et astuces pour vous aider dans cette lourde tâche où le temps est littéralement compté.

Astuces pour bien débuter dans The Blood of Dawnwalker

Retrouvez ici notre test de The Blood of Dawnwalker, ainsi que des guides et astuces pour vous faire une meilleure idée du jeu et avoir de bonnes afin de débuter votre aventure en tant que Vespéral.

Guides pour bien gérer son temps

Pour mener à bien la quête principale de The Blood of Dawnwalker, vous disposez de 30 jours et 30 nuits, mais le temps s'écoule d'une manière assez particulière dans le jeu, en fonction de vos choix, et selon un cycle jour/nuit qui exploite la dualité d'identité de Coen en tant qu'hybride humain-vampire. Voici donc des guides pour mieux comprendre comment cela fonctionne et ce qui se passe si vous dépassez la limite de temps imparti.

Guides pour toutes les romances de The Blood of Dawnwalker

Comme dans d'autres RPG dont la narration dépend grandement des choix du joueur, The Blood of Dawnwalker dispose de différentes romances que vous pouvez poursuivre ou non, selon vos envies. Il en existe trois, et voici une série de guides sur ce petit ilôt de douceur et de joie au milieu d'un univers définitivement sombre.

Soluces pour les quêtes et objets légendaires

RPG oblige, le jeu propose pléthore de quêtes plus ou moins importantes à entreprendre au fil de la progression de l'histoire, et de choix aux conséquences plus ou moins drastiques sur le monde et les personnages qui nous entourent. Voici une liste des guides en lien avec ces quêtes.

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