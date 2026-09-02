The Blood of Dawnwalker propose un système d’écoulement du temps assez unique qui peut paraître confusant ou intimidant, et voici un guide pour en comprendre le fonctionnement.

Après avoir passé le prologue de The Blood of Dawnwalker, la quête principale du jeu lance un décompte de 30 jours et 30 nuits pour sauver la famille du personnage principal. Libre alors au joueur d’utiliser ce temps pour explorer le monde ouvert, gagner en puissance, trouver des alliés et saper les forces adverses. La manière dont s’écoule le temps est toutefois assez particulière, et nous allons expliquer tout cela plus en détail dans ce guide.

Comprendre la structure du temps dans The Blood of Dawnwalker

Si The Blood of Dawnwalker vous met la pression avec une limite de 30 jours et 30 nuits, sachez que le temps ne s’écoule qu’en effectuant certaines actions ou en avançant dans des quêtes. Il faut donc voir cela comme une ressource qu’il faudra dépenser comme bon vous semble, selon la structure suivante :

Jours : 30

Nuits : 30

Unités de temps par jour : 8

Unités de temps par nuit : 8

Nombre total d’unités avant la fin du décompte de 30 jours et 30 nuits : 480

Qu’est-ce qui dépense des unités de temps dans The Blood of Dawnwalker ?

480 unités de temps semble en apparence une quantité importante, mais attention, cela ne suffira pas pour boucler l’intégralité du contenu de The Blood of Dawnwalker, mais en tout cas une bonne partie. Voici pour vous aider à vous organiser un listing des actions qui dépensent des unités de temps, et combien :

Actions de sabotage des opérations des lieutenants de Brencis (3 unités de temps)

Apprendre la plupart des compétences et capacités (1 unité pour les premiers niveaux d’une compétence, puis 2 à 3 pour les derniers)

Conversations optionnelles et activités annexes (de 1 à 3 unités)

Étapes de quêtes (de 1 à 6 unités selon l’importance de celles-ci)

Scènes pour faire avancer vos relations (3 unités)

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Qu’est-ce qui ne dépense pas d’unités de temps ?

À l’inverse, certaines activités de The Blood of Dawnwalker ne feront jamais avancer le temps, comme suit :

Affronter des bêtes sauvages ou des patrouilles d’ennemis n’étant pas reliés à un point d’intérêt sur la carte

Apprendre les premiers niveaux de certaines compétences de l’arbre commun entre le jour et la nuit, comme la vie maximale, l’endurance maximale et les dégâts à l’épée

Cueillir des herbes et récolter des matériaux d’alchimie

Explorer le monde ouvert de The Blood of Dawnwalker

Observer son environnement ou un lieu particulier en mode Concentration

Lire un livre de lore ou de compétence pour la débloquer

Faire un voyage rapide