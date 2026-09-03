La quête principale de The Blood of Dawnwalker nous laisse 30 jours et 30 nuits pour sauver la famille du personnage principal, mais que se passe-t-il si on dépasse cette limite ? Voici la réponse dans ce guide.

En sa qualité de RPG dark fantasy et cousin de The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker accorde une grande importance aux choix du joueur pour écrire sa propre histoire. Le jeu ne nous force donc pas à respecter le délai de 30 jours et 30 nuits au risque de faire face à un « Game Over ». Il est en effet possible de continuer à jouer passé ce délai, mais se préparer à en affronter les conséquences. Ceci risque toutefois de SPOILER une manière de finir le jeu, n’allez donc pas plus loin si vous souhaitez vous réserver la surprise de la découverte.

Que se passe-t-il au-delà des 30 jours passés dans The Blood of Dawnwalker ?

La limite de 30 jours et 30 nuits de The Blood of Dawnwalker impose une forme de course contre-la-montre afin de sauver la famille du personnage principal avant le couronnement de Brencis, le boss final du jeu. Si vous gérez mal votre temps ou bien si vous décidez que vous n’avez pas envie de venir au secours des parents et de la fratrie de Coen, cela est cependant tout à fait possible.

Si vous dépassez cette fameuse limite liée à la quête principale de The Blood of Dawnwalker, cela déclenchera justement une cinématique, dans laquelle on voit que Brencis va sacrifier la famille de Coen pour servir ses sombres objectifs vampiriques. La cinématique se conclut par le visage abattu du personnage principal, pris de chagrin.

Il sera encore possible de terminer le jeu, non pas pour sauver la famille de Coen, mais la venger. Pour cela, il faudra donc quoi qu’il arrive prendre d’assaut le château de Brencis pour une confrontation finale.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les avantages de dépasser la limite des 30 jours ?

Même si dépasser la limite des 30 jours et 30 nuits de la quête principale de The Blood of Dawnwalker implique de laisser mourir les parents de Coen, cela a aussi quelques avantages. Tout d’abord, partir à l’assaut du château de Brencis va complètement mettre fin à la partie. Il ne sera donc plus possible d’explorer le monde ouvert après ce point de non-retour.

Si vous souhaitez terminer à 100% toutes les activités du monde ouvert de The Blood of Dawnwalker, vous n’aurez donc pas d’autre choix que de dépasser la limite des 30 jours et 30 nuits. Celle-ci ne vous permet en effet pas de boucler l'intégralité du contenu du jeu.

Vous pouvez également profiter de l’absence de pression du temps pour :