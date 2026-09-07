Anca est la toute première option de romance que vous pouvez poursuivre dans The Blood of Dawnwalker, et voici un guide pour vous aider à savoir comment la débloquer.

Comme bien d'autres RPG du même acabit, The Blood of Dawnwalker a beau proposer un univers sombre et souvent mortel, de sucroît quand on incarne un vampire à la nuit tombée, il y a aussi de la place pour des romances, en l'occurrence au nombre de trois. On va logiquement commencer avec ce premier guide détaillé pour les débloquer par la toute première possible : l'ancienne nonne devenue herboriste et sorcière à ses heures perdues, Anca. Attention toutefois, nous allons fatalement SPOILER des éléments majeurs de l'intrigue, n'allez donc pas plus loin si vous souhaitez découvrir tout cela par vous-mêmes.

Contrairement aux autres romances que propose The Blood of Dawnwalker, celle d'Anca peut démarrer immédiatement à partir du prologue du jeu, avec déjà plusieurs choix importants à faire pour s'assurer qu'elle connaisse une conclusion heureuse. Voici justement les choix importants à faire pour commencer à gagner son cœur :

Retrouvez Anca au bord de la rivière pour aller chercher le remède pour votre mère avant la Messe de Sang et interrogez-la sur ses cicatrices ;

Payez-lui 50 deniers pour le remède au lieu du tarif habituel de 25 (assurez-vous donc de faire quelques quêtes du prologue de The Blood of Dawnwalker au préalable) ;

En entrant dans sa hutte, dites-lui que vous regrettez de ne plus pouvoir étudier le latin avec elle. Cela va coûter 2 segments de temps ;

Choisissez le livre à la couverture rouge et insistez pour que vous lisiez ensemble le poème de Catulle.

Répondez par « bisous », puis par « grains de sable » ;

Quand Anca se blesse, dites-lui qu'elle doit enlever son chemisier, puis soignez ses blessures ;

Répondez par « J'apprécie davantage ta compagnie que les livres » ;

Après que Brencis a kidnappé la famille Coen, continuez d'être gentil avec Anca. Excusez-vous d'avoir haussé le ton et dites que vous ne vouliez pas lui faire peur après avoir repris votre forme de vampire.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels choix faire pendant la quête Échos des Cloches Muettes ?

Après le prologue de The Blood of Dawnwalker, Anca vous propose de la rejoindre au Couvent de Sainte Tyna pour essayer de chercher des réponses à propos de votre condition d'hybride mi-humain mi-vampire. Au début du jeu, le journal vous la marquera d'un crâne orange, signifiant que vous n'avez pas le niveau. Allez-y donc de préférence avec un Coen de niveau 10 à 15 pour aborder la suite de la série de quêtes d'Anca sereinement. Voici les choix importants à faire pour poursuivre la romance dans le cadre de la quête Échos des Cloches Muettes :

Si vous avez parlé à Anca de ses cicatrices dans le prologue de The Blood of Dawnwalker et qu'elle se confie à vous, répondez : « Ça a dû être douloureux » ;

Essayez de raisonner avec Leonica, même si cela ne changera rien et mènera à un combat de boss ;

Après avoir vaincu Leonica dans les catacombes, répondez : « Dommage que nous n'ayons pas pu faire plus pour elle » ;

Anca insistera alors sur le fait qu'elle doit accomplir un rituel pour sauver les âmes de ses consœurs ;

Répondez « Ça va mal finir », mais donnez-lui quand même les notes du rituel. Cela coûtera 1 segment de temps supplémentaire dans le temps imparti à la quête principale de The Blood of Dawnwalker ;

Ne jetez pas les notes au feu.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels choix faire pendant la quête Entre les Mots ?

Après avoir terminé la quête cauchemardesque de The Blood of Dawnwalker dans le Couvent de Sainte Tyna, Anca et Coen vont commencer à déchiffrer les ouvrages récupérés. Vous aurez l'occasion d'avoir une petite discussion avec elle, et faites les choix suivants pour poursuivre sa romance :

Préparez une boisson chaude pour Anca. Cela consomme 1 segment de temps.

Insinuez qu'il existe de meilleures sources de plaisir que les thés et les infusions pour flirter avec elle.

Confiez-lui de façon plus directe vos sentiments avec l'option de dialogue : « Ce que tu ressens pour moi… c’est au-delà de croire en moi ».

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Quels choix faire pendant la quête Où les Anciens Démons Résident dans The Blood of Dawnwalker ?

Une fois ce moment de quiétude passé, Anca va vous demander de repasser dans un jour ou deux pour poursuivre sa série de quêtes dans The Blood of Dawnwalker. Elle va alors vous apprendre qu'elle aurait découvert un ancien objet de pouvoir légendaire du nom de la Fontaine de la Vie. Vous allez alors partir faire une expédition dans les montagnes, où vous pourrez faire les choix suivants pour continuer à cimenter votre relation avec elle :

À l'auberge, faites un peu de rentre-dedans en lui disant « Qui sait ce que je te réserve encore ? » ;

Alors que Coen et Anca sont assis au bord d'un lac, répondez-lui : « Je tiens à toi » ;

Devant les ruines, faites preuve de douceur en lui disant « Ça fait plaisir de te voir sourire » et « J'apprécie aussi ta compagnie ».

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels choix faire pendant la scène Plus Fort qu'Achille ?

Pour continuer leur quête de la Fontaine de Vie dans The Blood of Dawnwalker, Anca et Coen vont devoir explorer lesdites ruines, et au passage avoir de nouvelles discussions très sérieuses à propos de leur relation. Voici donc les choix à faire pour qu'elles mènent à une conclusion heureuse :

Après que Coen se soit blessé au bras à cause du pilier du sacrifice de sang, répondez : « Mieux vaut moi que toi. »

Après avoir appris qu’Anca veut utiliser la Fontaine, montrez-vous compréhensif en lui disant : « Tu espérais l’utiliser toi-même » et « Moi aussi, à ta place. »

Poursuivez la discussion avec les options de dialogue : « Je ferais n’importe quoi pour toi » et « Je t’aime ». Ne dites surtout pas à Anca qu’elle n’est qu’une amie.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Dans la dernière chambre menant à la Fontaine de la Vie de The Blood of Dawnwalker et après un âpre combat contre des hordes de spectre, vous aurez un choix extrêmement important à faire, puisque vous apprenez que la Fontaine ne peut conférer ses pouvoirs qu'à une seule personne. Deux choix s'offrent alors à vous :

Prenez les pouvoirs de la Fontaine de Vie pour vous afin de profiter d’un très puissant bonus passif de régénération de vie sous forme humaine. Si vous avez fait les bons choix pour romancer Anca depuis le début, la romance aura lieu, mais entraînera le départ d'Anca à la fin du jeu, à la recherche d'un autre moyen de se débarasser de ses pouvoirs de sorcière

Renoncez aux pouvoirs de la Fontaine de Vie et laissez Anca en profiter. Cela fera disparaître ses cicatrices en lien avec la sorcellerie, et consolidera durablement votre relation avec elle, car elle restera auprès de Coen dans l'épilogue.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

La scène de romance avec Anca dans The Blood of Dawnwalker

Après toutes ces péripéties qui constituent la série de quêtes d'Anca dans The Blood of Dawnwalker, vous rentrerez à l'auberge pour prendre un repos bien mérité. Il reste encore quelques choix à faire pour débloquer la scène de romance au lieu de finir dans la friendzone avec elle, comme suit :

Dites lui que vous avez une conversation à terminer ;

Insistez pour la rassurer malgré ses réticences : « Je maintiens ce que j'ai dit » ;

Maintenez le cap en lui répondant : « Tant pis pour la bienséance. Je te veux aussi. »

Après avoir partagé le baiser tant attendu par les deux personnages, dites-lui : « Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Encore une fois ? » S'ensuit enfin la scène qui conclut de manière heureuse la romance entre Anca et Coen dans The Blood of Dawnwalker.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Après la scène, vous aurez officiellement clôturé la série de quêtes en lien avec Anca. Vous pouvez toutefois repasser la voir à l'auberge pour discuter avec elle, notamment sur un potentiel futur pour vous deux, mais cela se concrétisera durant l'épilogue selon si vous avez pris le pouvoir de la Fontaine de Vie ou non.