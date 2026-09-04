Comme d'autres RPG matures avant lui, The Blood of Dawnwalker a son lot de romances, voici lesquelles et les règles générales pour savoir comment les débloquer.

À l'instar de son cousin The Witcher 3 ou encore Kingdom Come Deliverance 2, le RPG médiéval phare de l'année dernière et ses nombreuses romances, The Blood of Dawnwalker ne déroge pas à la règle et nous permet de tisser des liens intimes avec plusieurs personnages. On vous présente les options qui s'offrent à vous, par où commencer et une méthode générale qui fonctionne bien pour conclure en beauté chacune des relations possibles. Ce guide risque fatalement de SPOILER des éléments de l'intrigue principale, n'allez donc pas plus loin si vous souhaitez vous garder la surprise. Si au contraire vous êtes curieux d'en apprendre plus sur le sujet, bonne lecture.

Toutes les romances possibles dans The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker vous place pour rappel dans la peau de Coen, un jeune homme qui a le douteux privilège d'être un hybride mi-humain, mi-vampire. Malgré cette situation délicate, il pourra faire la rencontre de plusieurs personnages et se lier d'amitié, voire plus si affinité avec 3 d'entre eux, qui sont les suivants :

Anca

Râle

Lacra

Une méthode générale efficace pour terminer chaque romance du jeu

Si les trois romances possibles dans The Blood of Dawnwalker impliquent des personnages aux caractères et aux opinions très différentes vis-à-vis de votre personnage principal, il existe tout de même une méthode générale qui devrait vous permettre d'aller au bout de chacune sans trop de problème.

Contrairement à d'autres RPG proposant des romances, celles de The Blood of Dawnwalker n'ont généralement pas une série de choix unique, au risque de totalement ruiner vos chances. Voici quelques astuces pour conclure quasiment à tous les coups dans la peau de Coen :

Allez toujours dans le sens de votre partenaire de cœur, confortez le dans ses convictions et décisions.

Privilégiez toujours les options de dialogue les plus romantiques ou lorsque Coen drague ouvertement son interlocuteur.

En suivant la chaîne de quête correspondante à chaque romance, vous devriez parvenir à une conclusion heureuse à tous les coups en suivant ces petits conseils.

Comment débloquer la romance avec Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

Anca, une ancienne nonne devenue herboriste et sorcière à ses heures perdues, est la première romance possible que vous rencontrez dans The Blood of Dawnwalker, et ce dès le prologue. Vous avez pour tâche d'aller la voir pour récolter des herbes afin de soigner votre mère souffrante. Dès ces premiers échanges, vous avez des choix à faire pour flirter avec elle et entamer une possible romance.

Vous la retrouvez le lendemain après les événements chaotiques du prologue de The Blood of Dawnwalker, et elle vous donnera rendez-vous près du Couvent de Sainte-Tyna. On vous conseille toutefois d'aller là-bas avec un personnage au moins niveau 10 à 15 pour poursuivre sa série de quêtes menant à la conclusion de sa romance.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment débloquer la romance avec Râle ?

Le second personnage romançable de The Blood of Dawnwalker que vous allez rencontrer est Râle, le chef de la rébellion de Vale Sangora face à la tyrannie de Brencis. Votre première rencontre avec lui se fera après la quête Mouvement Dissident perment de contacter Sara, membre de la rébellion auprès de Mert, le meunier emprisonné au poste de Roc Penon.

Après avoir rencontré Sara, elle vous emmènera auprès de Râle, qui vous demandera de prouver votre loyauté en augmentant votre niveau d'Infamie face aux forces de Brencis jusqu'au niveau Notoire avant de pouvoir débloquer la suite de ses quêtes et conclure sa romance dans The Blood of Dawnwalker, si c'est ce que vous souhaitez.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment débloquer la romance avec Lacra dans The Blood of Dawnwalker ?

Lacra est la troisième et dernière romance possible que vous allez rencontrer dans The Blood of Dawnwalker. Il s'agit cette fois non pas d'une humaine, mais d'une vampire, qui a de nombreuses raisons d'en vouloir à Brencis. Si elle se montre au premier regard intimidante, voire terrifiante, il sera possible avec les bons choix de passer outre cette carapace pour faire ressortir la part d'humanité encore présente en elle.

Sa rencontre fait partie d'un pan majeur de l'arc narratif central de The Blood of Dawnwalker, que vous ne pouvez pas rater, différents passages de la trame principale d'indice vous permettant de croiser sa route, forcément exclusivement la nuit en raison de sa nature vampirique. Une fois cela fait, vous n'aurez qu'à suivre sa série de quêtes pour tenter de la séduire.