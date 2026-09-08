Si vous avez du mal à gagner de l'argent pour faire vos emplettes dans The Blood of Dawnwalker, voici un guide pour vous aider à en obtenir relativement facilement.

Comme dans tout RPG qui se respecte, The Blood of Dawnwalker dispose d'un système économique certes assez basique, mais auquel il faut se plier pour acheter de l'équipement pour notre personnage et l'améliorer, des livres pour débloquer des compétences, ou encore des composants pour fabriquer des potions et onguents. Pour tout cela, il faut donc se faire un certain pactole de deniers, la monnaie du jeu. Voici quelques astuces pour vous aider à vous enrichir dans Vale Sangora.

Quelques méthodes basiques mais efficaces pour gagner de l'argent dans The Blood of Dawnwalker

De manière assez naturelle en progressant dans l'aventure, vous aurez différents moyens de vous faire de l'argent dans The Blood of Dawnwalker sans trop y réflechir :

Ramassez tout ce qui vous passe par la main en fouillant le décor, les cadavres d'ennemis vaincus et vendez vos trouvailles.

Vendez toujours ce que le jeu considère comme du Rebut, qui n'a d'autre utilité qu'être vendue, ainsi que les équipements dont vous n'avez pas besoin, ou les consommables/composants que vous avez en trop.

Pensez bien à améliorer la compétence passive Bête de Somme dans l'arbre commun entre le jour et la nuit de The Blood of Dawnwalker.

Cette compétence vous permet en effet d'augmenter votre capacité de port d'objet, afin d'accumuler plus d'objets à vendre sans vous surcharger.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment débloquer le receleur d'argent afin de lui vendre tous vos objets en argent ?

Vous avez peut-être remarqué que, dans l'onglet Objets à vendre de votre inventaire, des objets en argent pèsent dans votre sac, que vous ne pouvez pas les vendre. C'est tout à fait normal, puisque le seigneur Brencis, l'antagoniste principal de The Blood of Dawnwalker, a formellement interdit, sous peine de mort, car il s'agit d'un métal très dangereux pour les vampires. Il existe toutefois un receleur d'argent dans la ville principale de Svartrau, mais celui-ci refusera de vous parler de prime abord. Pour accéder à sa boutique, vous devrez :

Débuter la série de quêtes en lien avec Râle ;

Atteindre le niveau d'Infamie Notoire afin de vous faire remarquer et avoir l'opportunité de rejoindre les rebelles.

Une fois cela fait, vous aurez accès à la boutique du receleur d'argent dans The Blood of Dawnwalker pour vendre vos objets en argent afin de grassement remplir vos poches de deniers.