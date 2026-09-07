Râle est la seconde option de romance que vous rencontrerez dans The Blood of Dawnwalker, voici un guide pour savoir comment la débloquer si vous souhaitez la conclure.

The Blood of Dawnwalker permet de poursuivre trois romances bien distinctes, et celle de Râle est chronologiquement la seconde qu'on rencontre au fil de la progression. Si vous souhaitez nouer une romance avec le chef de la rébellion contre la tyrannie vampirique de Brencis et sa clique, une série de quêtes et de bons choix vous attendent, qu'on va vous détailler dans ce guide. Attention toutefois, nous allons fatalement SPOILER des éléments majeurs de l'intrigue, n'allez donc pas plus loin si vous souhaitez découvrir tout cela par vous-mêmes.

Contrairement à la romance d'Anca, la toute première de The Blood of Dawnwalker, celle de Râle va demander davantage de temps et d'efforts pour parvenir à son heureuse conclusion. Votre première rencontre avec lui se fera après la quête Mouvement Dissident permet de contacter Sara, membre de la rébellion auprès de Mert, le meunier emprisonné au poste de Roc Penon.

Après avoir rencontré Sara, elle vous emmènera auprès de Râle, qui vous demandera de prouver votre loyauté en augmentant votre niveau d'Infamie face aux forces de Brencis jusqu'au niveau Notoire. Après avoir atteint le quatrième palier d'Infamie, vous pourrez poursuivre la série de quêtes en lien avec les rebelles et donc sa romance dans The Blood of Dawnwalker, si vous le souhaitez.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels choix faire dans la quête Ce qui Chasse la Nuit ?

Vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur Râle au cours de la mission « Ce qui Chasse la Nuit », et ainsi avoir des options de dialogue pour commencer à tisser des liens avec lui. Après avoir combattu l'effroyable golem gargouille, qui aura malheureusement mortelle blessé Sara avant de mourir, forçant Râle à la tuer avant de se faire capturer par des gardes à vos trousses, Coen et lui vont devoir se réfugier en urgence dans un bâtiment. Malgré la situation particulièrement triste et stressante, vous aurez l'occasion d'essayer de briser sa carapace.

N'essayez pas de remuer le couteau dans la plaie et proposez lui de parler de Sara

Montrez-vous compréhensif en lui disant « Tu es sûr ? Tu as l'air bouleversé, puis « Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. »

Si vous avez déjà terminé la quête en lien avec l'épisode le plus traumatique du passé de Coen, vous pouvez l'évoquer pour vous rapprocher de Râle.

Confiez lui qu'Alin le petit frère défunt de Coen, adorait les pommes.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels choix faire dans la quête Ce qui Meut les Morts dans The Blood of Dawnwalker ?

Suite à cette quête riche en émotions en lien avec Râle dans The Blood of Dawnwalker, Coen et lui vont mener l'enquête quant à l'effroyable créature qui leur a tant coûté. Cela va les mener à un vieil ami de Râle dans le quartier juif de Svartrau, puis dans un laboratoire secret, qui contient des cryptes. Dans celles-ci, Râle va se faire attraper par une autre créature monstrueuse qu'il faudra poursuivre.

Une fois que Coen et Râle se sont échappés des cryptes, vous aurez la possibilité de « le raccompagner à la planque ». Cela consomme une unité de temps dans le cadre de la quête principale de The Blood of Dawnwalker, mais vous aurez l'opportunité de vous rapprocher de Râle, et notamment d'apprendre que son vrai nom est Marat. Une fois à la planque, vous pourrez panser ses blessures et vous rapprocher de lui avec les choix de dialogue suivants :

« Laisse-moi t'aider » ;

« Ce n'est pas si grave » ;

« D'accord ».

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Quels choix faire dans la quête Ombres Distantes ?

Ce volet de l'intrigue liée de Râle peut sembler être une quête secondaire sans importance de The Blood of Dawnwalker, mais vous devez absolument l'accomplir si vous souhaitez entamer une romance avec lui. Votre objectif est de suivre un homme nommé Ascar :

Tout en le suivant, dissimulez-vous derrière des obstacles pour ne pas vous faire repérer ;

Des soldats patrouillent dans le village ; veillez donc à rester à bonne distance d'eux. S'ils reconnaissent Coen, ce sera l'échec de la quête ;

Suivez Ascar à travers les bois ; vers la fin du parcours, vous le verrez se faire interpeller par les soldats. Vous pouvez choisir de lui porter secours ou de rester caché ;

Si Ascar vous a repéré, vous pouvez lui demander s'il connaît une personne nommée Marat ;

De retour à la planque, parlez à Râle et racontez-lui ce qui s'est passé ;

Soyez honnête. Il partira brusquement, mais son lieutenant, Drogos, vous indiquera où il s'est rendu ;

Dites-lui que vous allez aller lui parler.

La scène de romance avec Râle dans The Blood of Dawnwalker

C'est ainsi avec la quête « Un Regard plus Près » que vous pouvez conclure la romance avec Râle dans The Blood of Dawnwalker. N'oubliez pas que celle-ci s'accompagne d'une contrainte de temps : vous devez la terminer au cours du même cycle. Si c'est la nuit, vous ne pouvez donc pas passer au jour suivant. Rendez-vous à l'endroit indiqué pour continuer la quête et discutez avec Râle. Choisissez alors les options suivantes :

« Puis-je me joindre à toi ? » ;

Poursuivez en lui répondant : « Je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas ? » et « S'il te plaît, dis simplement la vérité au sujet d'Ascar » ;

Rassurez le en lui disant : « Rien de ce que tu diras ne changera l'image que j'ai de toi » ;

Vous apprendrez qu'Ascar est le père de Râle et que ce dernier est parti en mauvais termes après que son père a découvert son orientation sexuelle ;

À ce moment-là, Râle embrassera Coen, qui en sera surpris. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'option [L'embrasser en retour].

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Après la scène, vous pouvez continuer à discuter avec Râle. Coen peut également confier que sa mère était peut-être au courant de sa bisexualité, ce qui permet aux deux guerriers de trouver un terrain d'entente. Râle vous expose ensuite son plan pour vaincre Brencis, ce qui débouche finalement sur sa propre quête finale.