Si vous comptez jouer à The Blood of Dawnwalker, disponible dès maintenant, mais avez quelques difficultés pour vous lancer, voici quelques conseils pour bien débuter.

Bien qu’assez similaire à The Witcher 3 à plusieurs égards, The Blood of Dawnwalker dispose de nombreux éléments qui lui sont uniques, comme le fait d’incarner un hybride humain/vampire, une gestion assez inédite du temps, ou encore un système de combat plus complexe que celui de son cousin. Alors que le titre est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, voici 9 conseils pour vous aider à mieux appréhender tout cela alors que vous débutez votre aventure dans Vale Sangora dans la peau de Coen.

Apprendre à bien gérer son temps dans The Blood of Dawnwalker

Vous disposez exactement de 30 jours et 30 nuits dans The Blood of Dawnwalker pour sauver la famille du personnage principal des mains de son ennemi juré, le seigneur vampire Brencis. Toutefois, le temps ne s'écoule pas en temps réel ; il fait office de ressource qui n'avance que lorsque vous accomplissez des quêtes, terminez des activités ou apprenez de nouvelles compétences.

Planifiez vos actions avec soin, car certaines opportunités pourraient devenir inaccessibles lors de votre première partie à mesure que les jours passent. Si vous ne respectez pas le délai imparti, la partie ne s'arrêtera pas pour autant, mais la fin de l'histoire de Coen s'en trouvera radicalement modifiée.

Une journée se divise entre le jour en forme humaine et la nuit en forme vampire.

Chaque partie de la journée se divise en huit unités de temps.

Progresser dans une quête ou faire une activité peut faire avancer le temps d’1 à 6 unités selon l’importance de la situation.

Acquérir la plupart des compétences dans les trois arbres fait également avancer le temps d’1 unité pour les premiers niveaux d’une compétence passive ou active, et de 2 à 3 unités pour les derniers niveaux.

Planifiez bien vos actions, car certaines quêtes risquent de ne plus être accessible avec le temps qui passe, changeant radicalement le cours de l’histoire et la fin du personnage.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Bien choisir entre la forme humaine et la forme vampirique en fonction de la situation

Selon vos besoins pour une quête en particulier ou vos envies, il faudra donc choisir correctement entre utiliser la forme humaine ou vampirique pour progresser dans The Blood of Dawnwalker.

La forme humaine est plus apte à dialoguer, peut manger ou boire des potions pour se soigner et utiliser la sorcellerie pour exorciser des lieux, parler à des morts ou se battre, mais au prix d’un peu de sa santé

La forme vampirique peut se téléporter et se coller au mur, ce qui en fait un candidat parfait pour des phases d’infiltration, se bat avec ses griffes et des pouvoirs exclusivement vampiriques

En vampire, il n’est par ailleurs possible de se soigner qu’en buvant du sang ou via des pouvoirs spéciaux.

Si vous manquez de santé, vous risquez par ailleurs de succomber à la soif pendant un dialogue, tuant le PNJ dans l’exercice.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

La progression de vos compétences actives et passives s'articule autour de trois arbres distincts :

La Maîtrise de l'épée, disponible le jour et la nuit

La Sorcellerie, exclusivement disponible de jour

Le Vampirisme, disponible uniquement la nuit

Le temps constituant une ressource à part entière, vous devez utiliser vos heures de jour ou de nuit ainsi que vos points de compétence pour acquérir des atouts et des capacités de base.

Certaines compétences et améliorations nécessitent toutefois des manuels disséminés dans le monde ouvert. Vous pouvez également apprendre de nouveaux maléfices en découvrant des textes ésotériques et des ouvrages obscurs. Concernant les pouvoirs vampiriques, il faudra boire le sang des boss vampires composant la clique de Brencis pour les débloquer. De plus, les capacités de vampire s’éveillent à mesure que vous accroissez votre Corruption en vous nourrissant du sang de vos ennemis.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Équipez les deux formes du personnage dans The Blood of Dawnwalker

En plus de développer les arbres de compétences de votre personnage, l’équipement est un autre élément majeur pour vous aider à progresser dans The Blood of Dawnwalker. En explorant le monde ouvert ou en réalisant certaines quêtes, vous en récupérerez régulièrement au fil de votre montée en niveaux.

Là encore, les formes humaine et vampirique disposent de leur propre set d’équipement selon plusieurs raretés allant de basique (blanc) à épique (violet), voire unique (orange) :

torse

mains

jambes

pieds

une amulette

deux anneaux

Privilégiez par exemple pour la forme humaine des statistiques comme la santé maximale, les dégâts à l’épée, les chances de critique à l’épée, ou encore les dégâts de magie et le temps de rechargement des sorts. Pour la forme vampirique, favorisez plutôt les dégâts et chances de critique des griffes, ainsi que la récupération de santé en buvant du sang et le temps de rechargement des pouvoirs de vampire.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Il est vivement recommandé de vous familiariser avec le système de combat de The Blood of Dawnwalker.

Les débutants devraient opter pour le mode « omnidirectionnel », qui gère automatiquement la direction des coups et des parades, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la gestion des distances.

Si vous préférez un défi tactique, vous pouvez utiliser le mode « Combat directionnel » pour anticiper et contrer manuellement le rythme des attaques ennemies.

Attention aux icônes d’attaques prenant la forme de crâne rouge, qui indiquent des coups imparables, qu’il vous faudra alors esquiver

Fabriquez ou collectez des consommables pour vous aider en combat

L'utilisation d'objets consommables est au début du jeu le moyen le plus sûr de restaurer la santé de votre personnage. Veillez donc à avoir toujours de tels consommables dans vos raccourcis rapides et à en fabriquer avec différents ingrédients à récupérer dans la nature ou sur des bêtes/ennemis/monstres.

Les maléfices humains drainent votre santé, il est donc important de vous soigner régulièrement pour ne pas vous mettre en danger.

Même de nuit, vous pouvez en plus de mordre des PNJ consommer du sang dans des fioles, l’équivalent des potions de soin pour un vampire, afin de récupérer de la santé en cas d’urgence.

certains consommables peuvent également augmenter votre santé maximale, votre endurance ou augmenter vos dégâts contre certains types d’ennemis. Pensez à les utiliser notamment dans des combats ardus face à des boss ou des adversaires de plus haute niveau que votre personnage.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Vos choix ont de lourdes conséquences dans The Blood of Dawnwalker

Chaque décision que vous prenez dans The Blood of Dawnwalker façonne de manière permanente l'univers narratif et la région de Vale Sangora. Vos choix d'alliances, les quêtes que vous privilégiez et la façon dont vous résolvez les conflits influenceront directement la fin de l'histoire. Réfléchissez donc à deux fois avant d’agir, en gardant bien en tête quel style de personnage vous voulez être, entre quelqu’un privilégiant sa part humaine, sa part vampirique, ou un mélange des deux.

© Rebel Wolves

Débloquez les points de voyage rapide pour faciliter votre exploration du monde ouvert

Débloquer des points de voyage rapide grâce aux sanctuaires est essentiel pour se déplacer rapidement dans le vaste monde ouvert de The Blood of Dawnwalker. Ces lieux servent également de points de ralliement où vous pouvez dépenser vos points de compétence pour débloquer de nouvelles capacités ou faire avancer le temps.

Vous trouverez certains sanctuaires qui sont cependant en ruine. Pour les activer, il faudra chercher dans les alentours pour trouver la pièce manquante. À noter toutefois que cela fera avancer la journée d’une unité de temps. Pesez donc bien le pour et le contre, sachant qu’il existe souvent d’autres points de voyage rapide intacts et proches de ceux inactifs.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Augmentez votre infamie pour affronter les boss principaux, mais attention aux édits

Augmenter votre niveau d'infamie dans The Blood of Dawnwalker en sabotant les opérations des lieutenants de Brencis vous permettra de les provoquer à vous affronter.

Cela aura toutefois aussi la conséquence d'amener la cour de Brencis à promulguer des édits permanents rendant le jeu progressivement plus difficile. Il existe en tout neuf édits possibles introduisent des pénalités irréversibles, telles que des points de contrôle militaires ou une hausse du prix des objets.

Arriver au niveau maximal d’infamie permet par ailleurs de débloquer une manière assez unique de terminer le jeu, en fonction de vos choix, qu’on vous déconseille toutefois si vous souhaitez avoir une « bonne » fin.