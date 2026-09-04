Repos Troublé est une des quêtes du prologue de The Blood of Dawnwalker, avec de nombreux choix. Voici un guide pour vous conseiller quant auxquels faire.

À l'instar de son illustre cousin qu'est The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker est un RPG à l'écriture mature avec de nombreuses quêtes proposant de nombreux choix moraux plus ou moins déchirants. Tel est le cas de la quête Repos Troublé, une parmi la dizaine disponibles rien que dans le prologue du jeu, et qui présente déjà plusieurs choix assez lourds de sens. Nous risquons de SPOILER des éléments importants de l'intrigue, et on vous déconseille donc d'aller plus loin si vous voulez découvrir tout cela par vous-mêmes. Si vous souhaitez toutefois connaître les conséquences possibles des différents choix, suivez le guide.

La quête Repos Troublé se déroule donc durant le prologue de The Blood of Dawnwalker et peut démarrer en parlant à Crina. Celle-ci se trouve au cimetière, juste à l'extérieur des murs de l'église. La quête commence en suivant les traces de la personne ayant profané la tombe de Kvet, son fils et volé la petite couronne en argent qu'il portait au cou. En menant l'enquête, vous allez finir par trouver la demeure du coupable et ce qu'il a volé, avec son lot de choix aux conséquences plus ou moins importantes.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quel choix faire quand Kostel vous trouve dans la maison du coupable ?

Dans la maison, un certain Kostel va débarquer et vous prendre en plein flagrant délit en train de fouiller la maison afin de résoudre la quête Repos Troublé de The Blood of Dawnwalker. Vous aurez alors les choix suivants :

Je cherche un pilleur de tombe.

Désolé, je me suis perdu.

Dans tous les cas, Kostel va se jeter sur vous et déclencher un combat à mains nues.

Devriez-vous accepter de boire dans la quête Repos Troublé de The Blood of Dawnwalker ?

Après avoir battu Kostel, Vladimir déboulera à son tour pour essayer de désamorcer la situation. Pour continuer la quête Repos Troublé de The Blood of Dawnwalker, il va vous proposer un verre. Vous aurez alors les choix suivants :

À Kvet [Boire].

Je ne suis pas d'humeur.

Si vous refusez, il va simplement vous lancer comme reproche : « tu es juste comme ton vieux ». Si vous buvez et que vous faites une autre quête du prologue de The Blood of Dawnwalker où vous retrouvez votre père, il va sentir les effluves d'alcool et vous remonter les bretelles. Vladimir va ensuite vous expliquer qu'il a volé la croix en argent pour la fondre en pointe de flèche. L'argent est en effet un métal que craignent les vampires, et Vladimir souhaite les bouter hors du village.

Devez-vous garder le secret de Vladimir ou lui demander de rendre la croix de Kvet ?

Suite à cette discussion autour d'un verre (ou non), vous aurez le choix pour poursuivre la quête Repos Troublé de The Blood of Dawnwalker entre les deux options suivantes :

Ça restera entre nous.

Rends la croix de Kvet.

Si vous acceptez de garder le secret de Vladimir, vous ne récupérez pas la croix et ne pouvez donc pas la rendre à Crina. Si vous lui demandez de rendre la croix, vous pourrez apaiser l'esprit de Crina. La meilleure option consiste donc à la récupérer, car Vladimir ne vous en tiendra pas rigueur, la quantité d'argent de la croix étant dérisoire pour ses plans de reconquête du village face aux vampires.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Devez-vous révéler à Crina qui a profané la tombe de Kvet ?

En ramenant la croix à Crina afin de poursuivre la quête Repos Troublé de The Blood of Dawnwalker, celle-ci va alors vous demander si vous avez découvert qui a profané la tombe de Kvet. Vous aurez alors le choix entre les deux options suivantes :

Je l'ai trouvée dans les buissons.

C'était Vladimir.

Si vous lui dites que vous avez trouvé la croix dans les buissons, elle se demandera avec perplexité qui a bien pu prendre la peine de profaner une tombe pour finalement se débarrasser de l'objet, mais acceptera cette explication. Si en revanche vous lui dites Vladimir est le coupable, elle va s'en étonner. Selon l'explication de Coen, Crina déclarera vouloir aller « lui dire sa façon de penser ». Cela ne semble toutefois avoir aucune autre conséquence négative.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Devez-vous aider Crina à restaurer la tombe de Kvet pour clore la quête Repos Troublé de The Blood of Dawnwalker ?

Enfin, vous avez un dernier choix avant de pouvoir terminer pour de bon la quête Repos Troublé de The Blood of Dawnwalker :

Enterrer de nouveau Kvet (Cela va consommer une unité de temps).

(Cela va consommer une unité de temps). Je dois vraiment y aller.

D'un côté, cela va avancer la journée d'une unité de temps supplémentaire en plus de la résolution de la quête, soit vous allez vous en arrêter là. Choisir de partir n'a pas de consquénce particulière si ce n'est que la tombe de Kvet restera profanée jusqu'à la fin du jeu. Quoi qu'il en soit, vous recevrez en récompence :

250 Points d'expérience

25 Deniers (la monnaie du jeu)