Personnage central de l'intrigue de The Blood of Dawnwalker à bien des égards, la vampiresse Lacra est donc la dernière des trois romances que l'on rencontrera au fil du jeu. Devenue une créature de la nuit depuis plusieurs siècles, il s'agit clairement de la romance la plus particulière par rapport à celles d'Anca et Râle plus « conventionnelles ». Si toutefois vous n'avez pas peur qu'elle sorte les griffes et les crocs et que vous souhaitez faire ressortir la petite part d'humanité qui demeure encore en elle, voici comment vous y prendre. Une fois encore, nous allons fatalement SPOILER des éléments majeurs de l'histoire, n'allez donc pas plus loin si vous souhaitez découvrir tout cela par vous-mêmes.

En principe, Lacra est la dernière romance possible de The Blood of Dawnwalker que vous allez rencontrer. Cela fait cependant partie d'un pan majeur de l'arc narratif central du jeu, que vous ne pouvez pas rater, différents passages de la trame principale d'indice vous permettant de croiser sa route, forcément exclusivement la nuit en raison de sa nature vampirique. Une manière de la rencontrer est par exemple de suivre la série de quêtes en lien avec Râle, ou bien d'abattre Ambrus, le premier lieutenant de Brencis.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels choix faire dans la quête Un Ami Comme Ça ?

Peu importe la méthode, cela lancera la quête « Un Ami Comme Ça », qui vous permettra donc de rencontrer Lacra pour la première fois dans The Blood of Dawnwalker. Une fois la quête inscrite dans votre journal, assurez-vous de la suivre :

Rendez-vous dans la partie nord de Svartrau de nuit et examinez les éclaboussures de sang ainsi que les tuiles brisées sur les toits.

Suivez la piste jusqu'à arriver devant une maison où Lacra interroge un prisonnier uriashi.

Vainquez Lacra au combat.

Après le combat, vous avez la possibilité d'épargner l'uriash pour l'interroger au lieu de le torturer comme le fait Lacra. Celle-ci a quelque peu perdu le sens de la diplomatie depuis les siècles, mais appréciera votre approche plus mesurée via les choix de dialogue suivants afin de commencer à gagner des points auprès de la troisième romance de The Blood of Dawnwalker :

Expliquez à Lacra que la manière douce est plus pertinente ici : « Avec plaisir, mais nous allons bel et bien discuter » ;

Adressez-vous ensuite au Uriash : « J'ai besoin de savoir comment rejoindre votre village » ;

Assurez-lui que vous ne garderez la localisation du village secrète : « Vous avez ma parole » ;

Confrontez Lacra et ne la laissez pas succomber à ses pulsions sanglantes : « Tu ne le tueras pas ».

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Quels choix faire dans la quête Chant de la Montagne ?

Une fois l'Uriash interrogé, la série de quêtes de Lacra dans The Blood of Dawnwalker se poursuit donc par une excursion direction leur village dans les montagnes.

Retrouvez Lacra à l'endroit indiqué de nuit. Elle vous demandera de vous nourrir du berger malchanceux. Exécutez-vous et répondez : « Une excellente proie. »

Grimpez à travers les collines et les plateaux jusqu'à rencontrer la matriarche uriashi. Un groupe d'Uriashi lancera des pierres sur Coen.

Répondez comme suit : « Très bien, d'accord. », puis « Lacra, calme-toi. » et enfin « Personne n'a besoin de mourir. »

Poursuivez en répondant : « Peut-on mettre fin aux hostilités ? », puis « Nous l'avons déjà prouvé. » et enfin « De quelle autre preuve avez-vous besoin ? »

À ce stade, contentez-vous de « ne rien faire » jusqu'à ce que les Uriashi abandonnent. Cela vous permet de désamorcer la tension. Lacra, bien que plus hostile, devrait s'en accommoder.

Autrement, si vous avez terminé la série de quêtes de l'Uriash Ocha à Svartrau, cela désamorcera immédiatement la situation, la cheffe du village vous connaissant déjà.

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Quels choix faire dans la quête Ruche et nectard de The Blood of Dawnwalker ?

L'entretien avec la cheffe du village des Uriachis vous mènera à la suite des quêtes en lien avec Lacra dans The Blood of Dawnwalker, à savoir une ruche de kobolds à la recherche d'Isbrand, un très vieux et puissant vampire. Il n'y a durant cette partie de la quête pas de choix majeur pour vous aider à la romancer ou non, mais sachez que vous avez la possibilité de collaborer avec les kobolds, ce qui vous facilitera la tâche si vous choisissez de ne pas les massacrer, et pourrait vous aider dans le combat final contre Brencis.

Par ailleurs, une fois Isbrand retrouvé, n'oubliez pas de fouiller le coffre à proximité pour récupérer son armure légendaire, d'une classe folle et aux statistiques excellentes pour agrémenter votre set vampire dans The Blood of Dawnwalker.

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Quels choix faire dans la quête L'Origine du Mal ?

Après avoir retrouvé Isbrand, Lacra vous demandera de la retrouver la nuit suivante pour continuer sa série de quêtes dans The Blood of Dawnwalker. Retournez donc la voir pour partir dans une excursion psychédélique dans le plan torturé d'Anachore, une forme d'enfer pour les vampires.

Un moment crucial survient dans la troisième grande section de la quête L'Origine du Mal de The Blood of Dawnwalker, lorsque vous arrivez à une bifurcation. À droite se trouvent la ville de Svartrau et son château. À gauche, il y a un gouffre, et Lacra vous déconseille de vous y aventurer.

Nous avons de notre côté insisté pour aller à gauche, malgré les avertissements répétés et la réticence évidente de Lacra. Cela a provoqué son départ, bien que temporaire.

Continuez normalement jusqu'à la cinématique révélant le passé de Lacra. Vous finirez par être téléporté dans la zone de la fausse Svartrau.

Lorsque vous reparlez à Lacra, répondez : « Je suis désolé d'y être allé », puis « Je devais savoir ce que tu cachais. » et enfin « Je suis toujours désolé. »

Plus tard, après avoir vaincu Isbrand, vous pourrez décider qui recevra son essence ou si le vieux vampire sera laissé à l'abandon. Nous avons de notre côté choisi de soulager Lacra de ce poids et de l'inviter. Cela signifie que vous entendrez parfois la voix d'Isbrand dans certaines situations au fil de l'aventure dans The Blood of Dawnwalker. Même si vous refusez de l'inviter, vous débloquerez par ailleurs le pouvoir vampirique Cri Perçant.

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Quels choix faire dans la quête Nuit des Horreurs ?

Une fois votre excursion à Anachore terminé, on approche de la dernière ligne droite s'agissant de la série de quêtes en lien avec Lacra dans The Blood of Dawnwalker. Celle-ci se débloque par ailleurs en même temps que la quête Sentence au cœur des Ténèbres, qui est en réalité la version spécifique à Lacra du combat final contre Brencis. Pensez donc à faire La Nuit des Horreurs avant, car sinon vous ne pourrez pas terminer sa romance.

À mesure que vous progressez dans la quête en suivant les feux follets, Coen et Lacra livreront leurs pensées les plus intimes : chagrin, colère, regret.

Il vous suffira de choisir des réponses conciliantes et bienveillantes lorsque l'occasion se présentera.

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La scène de romance avec Lacra dans The Blood of Dawnwalker

À force de suivre le feu follet de confier leurs plus déchirants secrets, le couple de vampires atteindra les profondeurs d'une grotte, théâtre de la scène de romance avec Lacra dans The Blood of Dawnwalker. Dans cette grotte réside un ancien vrakhir dévoré, une épée légendaire nommée Vrakhir excellente pour votre set vampirique, et surtout une mandragore, un objet visiblement d'une grande puissance dans cet univers pour les vampires. Lacra vous demande alors de la manger. Faites les choix suivants pour conclure sa romance :

[Manger la mandragore]

[Suivre Lacra]

« Qui a dit que je ne le faisais pas ? »

Lacra va ensuite proposer son sang à Coen. Choisissez l'action [Boire].

Enfin, embrassez-la. Cela débouche sur une scène de sexe assez... sanguine, âmes sensibles s'abstenir.

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Une fois ce moment torride passé avec Lacra, Coen se réveille le lendemain matin, avec d'une part le pouvoir vampirique Hypnose permettant de contrôler mentalement un ennemi, mais aussi la capacité passive Charme de Mandragore, qui vous empêche de mourir en forme vampirique une fois par nuit, en récupérant au passage trois segments de santé. Cela conclut la série de quêtes en lien avec Lacra dans The Blood of Dawnwalker. Vous pourrez toutefois la retrouver dans la tour qui lui sert de refuge pour discuter d'un possible avenir romantique, mais surtout initier son ultime quête menant au combat final contre Brencis.