L'Épée de St Mihai est sans conteste l'arme la plus puissante de The Blood of Dawnwalker, mais la récupérer ne sera pas chose aisée, voici donc un guide pour vous y aider.

Comme dans The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker dispose d'un système d'équipement assez complet pour renforcer notre personnage. L'intérêt est même ici double, entre un set pour sa forme humaine de jour, et un autre de nuit pour sa forme vampirique. Il existe également différentes raretés d'équipement, le plus haut étant mythique. Enfin, il existe quelques rares objets proprement uniques qu'on peut récupérer dans le cadre de quêtes. Tel est le cas de l'Épée de Saint Mihai, qui prend la forme d'une véritable chasse au trésor. Voici donc la marche à suivre pour obtenir cette arme proprement légendaire.

Dans l'histoire de The Blood of Dawnwalker, Saint Mihai était un guerrier de légende qui des siècles auparavant a affronté les vampires et réussi à se faire craindre auprès d'eux notamment grâce à une épée d'argent, un métal particulièrement dangereux contre les créatures de la nuit.

On peut apprendre son existence assez rapidement au début du jeu en explorant un nid de kobold dans lequel on trouve un fragment de l'épée et une carte des autres, ou suite à la quête Échos des Cloches Muettes en lien avec Anca, qui va nous mener sur la piste de la tombe de Saint Mihai. Dans tous les cas, il faudra suivre ces deux pistes pour reforger cette épée légendaire et s'en équiper dans The Blood of Dawnwalker.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Où trouver les fragments de l'Épée de Saint Mihai ?

Vous allez probablement d'abord trouver un fragment de l'épée avant d'enquêter sur Saint Mihai en lui-même. Commençons donc par cette partie de la chasse au trésor de cette épée légendaire de The Blood of Dawnwalker. Pour cela, vous devez vous rendre dans différents endroits du monde ouvert, et plus précisément dans des grottes de kobolds :

Dans une grotte à l'est, dans les Forêts de Maragir : Il s'agit de la grotte la plus proche après le prologue du jeu. Vous obtiendrez alors le fragment d'épée en fouillant la grotte, et plus précisément une croix en bois cassée.

: Il s'agit de la grotte la plus proche après le prologue du jeu. Vous obtiendrez alors le fragment d'épée en fouillant la grotte, et plus précisément une croix en bois cassée. Dans une grotte à l'ouest de Val Sangora, près de Palus-Brandey : Dans cette grotte, vous devrez affronter un ennemi plutôt coriace, Grignard, un kobold anormalement énorme et possédant des pouvoirs vampiriques comme la téléportation. Vous trouverez un fragment d'épée dans un nid.

: Dans cette grotte, vous devrez affronter un ennemi plutôt coriace, Grignard, un kobold anormalement énorme et possédant des pouvoirs vampiriques comme la téléportation. Vous trouverez un fragment d'épée dans un nid. Dans une grotte à l'est de Val Sangora, près de l'auberge où se trouve Anca après le prologue : En vous rendant sur les lieux, vous vous rendrez compte que le fragment a disparu. Vous devez alors vous rendre à un camp ennemi occupé par des soldats de Xanthe. Éliminez-les, puis récupérez le fragment d'épée dans la tente. Attention toutefois, il s'agit d'ennemis très puissants, qu'on vous conseille d'affronter avec un personnage minimum niveau 25.







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Où trouver la poignée de l'Épée de Saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

La seconde partie de la quête en lien avec l'Épée de Saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker implique donc d'aller chercher la poignée, et donc d'enquêter sur l'endroit où gît ce héros de légende dans la ville de Svartrau. Il faudra alors poursuivre la quête « Un Moine et un Saint », qui implique d'enquêter sur son histoire et le lieu de son dernier repos. Vous pouvez :

Aider un membre de l'église de jour à trouver son assistant à l'hospice ;

Vous infiltrer dans une bibliothèque près de la cathédrale de nuit, pour ensuite trouver où se trouve sa tombe juste à côté de la cathédrale.

Cela vous mènera à une crypte, où vous trouverez Mihai emmuré, et surtout transformé en vampire. Il vous faudra alors le vaincre.

Attention aux attaques où il se téléporte et à ses attaques vampiriques à distance, et pensez à avoir des moyens de vous soigner sous la main. En forme vampire, il ne se laissera pas mordre pour boire son sang et vous régénérer.

Une fois battu, vous pourrez lui accorder l'ultime repos, et récupérer la poignée de son épée sur son cadavre.





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Où trouver la forgeronne Uriash pour reforger l'Épée de Saint Mihai ?

Une fois la poignée et les fragments de l'Épée de Saint Mihai rassemblés, la quête en lien avec celle-ci dans The Blood of Dawnwalker va vous demander de trouver une forgeronne Uriash, la seule capable de la reforger. Vous n'apprendrez sa localisation qu'après un certain temps durant les 30 jours et 30 nuits impartis, ou après avoir gagné en réputation après avoir progressé auprès des rebelles ou semé le chaos dans les rangs de Brencis. Vous pouvez cela dit la trouver au nord-ouest de Vale Sangora, et plus précisément à l'ouest de la zone Palus-Brandey.

Parlez-lui et donnez-lui les fragments de l'Épée de saint Mihai, afin qu'elle restaure l'arme.

Vous ne recevrez toutefois qu'une version épique.

Pour obtenir sa version légendaire et terminer cette quête majeure de The Blood of Dawnwalker, vous devrez vous rendre à un endroit bien précis, non loin d'elle.

Allez-y pour effectuer un rituel (coûte 3 unités de temps). Une fois encore, allez-y de préférence avec un personnage au moins niveau 25, car vous allez affronter de puissants spectres.

Une fois le rituel terminé, retournez voir la forgeronne, qui vous donnera alors la version mythique de l'Épée de Saint Mihai, afin de terminer la quête.



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Que vaut la version mythique de l'Épée de Saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

L'Épée de Saint Mihai est clairement l'une des armes les plus puissantes de The Blood of Dawnwalker, pour plusieurs raisons :

Des bonus très intéressants tant en forme humaine que vampire avec : Réduction du temps de recharge des talents à l'épée Chances de critique des attaques armées Dégâts critiques des attaques armées Dégâts contre ennemis surnaturels (spectres et vampires)

Un Art des armes (à utiliser en pressant deux touches, temps de recharge de 15 secondes) très puissant, où Coen fait pleuvoir des coups de sang dans une large zone et infligeant énormément de dégâts.

Comme toutes les armes de The Blood of Dawnwalker, vous pouvez la garder au même niveau que votre personnage en allant auprès d'un forgeron pour l'améliorer, moyennant toutefois son pesant de deniers.