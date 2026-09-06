Guides complets de Star Wars Zero Company. Retrouvez ici des soluces, des astuces et des conseils pour vous faciliter la vie dans cet excellent jeu tactique.

Star Wars Zero Company est un jeu tactique sorti le 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, dans lequel on incarne plusieurs membres d'une escouade de mercenaires prêts à tout pour sauver l'univers d'une menace sans précédent. Le jeu propose des combats au tour par tour très stratégiques et dans certains modes de difficulté il est même possible de perdre définitivement ses agents. Une bonne tactique sur le terrain et une gestion minutieuse de son escouade sont requises si vous souhaitez vous en sortir sans dommage. Vous retrouverez ici tous nos guides, soluces et astuces pour vous aider au mieux dans votre voyage aux quatre coins de la galaxie.

Guides pour bien débuter dans Star Wars Zero Company

Retrouvez ici notre test du jeu, ainsi que plusieurs guides et astuces pour avoir de bonnes bases en lançant votre partie. Savoir comment gagner de l'argent facilement, booster les liens de vos personnages ou encore quand débloquer les doubles spécialisations entre autres.

Tier List des meilleures spécialisations et des meilleures escouades

Dans cette section vous trouverez les meilleures compositions d'escouades du jeu pour réussir tous vos combats sans perdre d'agents sur le terrain. On vous explique également leurs forces et faiblesses et quelques conseils pour bien les utiliser, en plus de vous dresser une petite tier list des meilleurs combos de spécialisations pour encore plus d'optimisation.

Meilleures classes et builds par personnage de Star Wars Zero Company

Chaque personnage du jeu est unique, et possède ses propres forces et faiblesses. On vous donne quelques conseils pour réussir à tirer le meilleur de tous les membres de votre escouade principale. Comment les jouer, quelles sont les meilleures classes à leur donner ou encore les armes les plus efficaces. On a aussi quelques astuces pour vous sur le terrain.

Où acheter Star Wars Zero Company au meilleur prix ?