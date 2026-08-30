Star Wars Zero Company vous offre une liberté totale pour créer vos escouades, mais certains combos sont plus efficaces que d'autres. Voici donc une tier list des combinaisons possibles pour chacune des classes, de la meilleure combinaison à la moins performante.

À voir aussi :

Tier list des meilleures deuxièmes spécialisations pour chaque classe de Star Wars Zero Company

Vous trouverez donc ici la liste de toutes les spécialisations personnalisables du jeu, mais aussi les meilleurs personnages et équipements pour chaque classe, ainsi que les talents les plus efficaces pour les agents personnalisés.

L'ordre d'apparition des spécialisations de la liste n'est pas une tier list , elles sont toutes parfaitement viables.

, elles sont toutes parfaitement viables. Les classes spéciales ne sont pas répertoriées puisque non personnalisables : Guerrière de Cly, les doubles spécialisations de Tel-Rea et des Droïdes.

: Guerrière de Cly, les doubles spécialisations de Tel-Rea et des Droïdes. Lorsqu'une spécialisation est choisie en premier, on la considère ici comme principale et donc à maximiser dans un premier temps . Ce qui impacte donc le gameplay et la tier list, et explique aussi pourquoi certains combos identiques sont plus ou moins forts suivant la classe principale.

. Ce qui impacte donc le gameplay et la tier list, et explique aussi pourquoi certains combos identiques sont plus ou moins forts suivant la classe principale. Vous trouverez un Lexique avec tous les Talents Personnalisables de Star Wars Zero Company en fin d'article.

Les Spécialisations de Star Wars Zero Company ©Jérémy H. " KiKiToes" pour Gameblog

Les meilleures spécialisations secondaires pour Sentinelle

Absolument parfaite pour Jae qui générera de l'Avantage avec son Talent passif, c'est une classe qui matche bien avec Opportuniste, une classe qui vous fait d'office soutenir votre équipe, et peut donc vous faire finir les kills et générer toujours plus d'Avantage. Pour le reste, la spécialisation est passe-partout, mais n'aura pas vraiment d'intérêt avec Colosse et Médecin.

Meilleurs agents : Jae, Luco

Meilleurs talents personnalisés : Anticipation, Une vie de Labeur

Meilleures armes : Fusil Blaster, Pistolet Blaster, Sniper

Sentinelle + Opportuniste Sentinelle + As de la Gâchette Sentinelle + Sniper Sentinelle + Soldat Sentinelle + Spécialiste de l'Assaut Sentinelle + Colosse Sentinelle + Médecin

Les meilleures secondes classes pour As de la Gâchette

Cette spécialisation est parfaite pour les agents qui veulent maximiser les dégâts critiques. Elle peut se jouer à longue distance avec un duo Sniper ou en proximité avec Sentinelle pour maximiser le gain d'Avantage. Les spécialisations Soldat et Spécialiste de l'Assaut sont aussi de bons choix pour faire un maximum de dégâts, bien que plus classiques. Opportuniste, Médecin et Colosse ne sont pas vraiment optimisés.

Meilleurs agents : Cly, Jae

Meilleur talent personnalisé : Sang-froid

Meilleures armes : Pistolet Blaster, Fusil Blaster, Sniper

As de la Gâchette + Sniper As de la Gâchette + Sentinelle As de la Gâchette + Soldat As de la Gâchette + Spécialiste de l'Assaut As de la Gâchette + Opportuniste As de la Gâchette + Médecin As de la Gâchette + Colosse

Meilleures deuxièmes spécialisations pour Soldat

L'une des classes qui fait le plus de dégâts dans Star Wars Zero Company. Le Soldat va au front et aura donc tendance à prendre des risques et à coller son équipe. En faire un Colosse lui permettra de renforcer ses défenses tout en jouant un rôle très offensif. Combiné avec Médecin, il tient encore un rôle important, mais plus défensif, tout en lui permettant de prendre plus de risques. Avec Opportuniste et Spécialiste de l'Assaut, il devient une vraie machine de guerre. Le premier duo soutiendra l'équipe, le second est là pour faire toujours plus de dégâts en s'adaptant à toutes les situations. Le reste est viable, mais moins optimal.

Meilleurs agents : Hawks, Trick, Kabb

Meilleurs talents personnalisés : À bon chat bon rat, Sang-froid, Une vie de Labeur

Meilleures armes : Fusil Blaster, Fusil à répétition

Soldat + Colosse Soldat + Médecin Soldat + Opportuniste Soldat + Spécialiste de l'Assaut Soldat + As de la Gâchette Soldat + Sentinelle Soldat + Sniper

Meilleures classes avec Spécialiste de l'Assaut

Une classe mobile qui peut faire des ravages. Comme pour Soldat, le mieux est d'en faire une ligne de front solide en couplant avec Colosse. En faire un soutien sur le terrain est également parfaitement viable grâce à des spécialisations comme Opportuniste ou Médecin.

Meilleurs agents : Hawks, Trick, Kabb, Jae

Meilleurs talents personnalisés : À bon chat bon rat, Sang-froid, Une vie de Labeur

Meilleures armes : Fusil à répétition, Fusil Blaster

Spécialiste de l'Assaut + Colosse Spécialiste de l'Assaut + Opportuniste Spécialiste de l'Assaut + Médecin Spécialiste de l'Assaut + Soldat Spécialiste de l'Assaut + As de la Gâchette Spécialiste de l'Assaut + Sentinelle Spécialiste de l'Assaut + Sniper

Meilleures spécialisations secondaires avec Sniper

Sniper est l'une des spécialisations qui inflige le plus de dégâts et peut couvrir de longues lignes de tir. Il faut donc maximiser les dégâts critiques et les chances de coups critiques et ça tombe bien, c'est ce que fait la classe As de la Gâchette. En prime, vous pourrez même utiliser la compétence de cette dernière pour infliger de lourds dégâts à deux adversaires. Les tireurs d'élite sont également de bons tacticiens et donc de bonnes Sentinelles et Opportunistes qui peuvent soutenir l'équipe et achever facilement des adversaires. En revanche, jouer Colosse ou Médecin serait du gâchis.

Meilleur agent : Luco

Meilleur talent personnalisé : Sang-froid

Meilleure arme : Sniper

Sniper + As de la Gâchette Sniper + Sentinelle Sniper + Opportuniste Sniper + Spécialiste de l'Assaut Sniper + Soldat Sniper + Médecin Sniper + Colosse

Meilleures spécialisations secondaires pour Médecin

Classe plutôt polyvalente de Star Wars Zero Company et très utile sur le terrain pour assurer la survie de l'équipe. On ira naturellement la combiner avec Opportuniste pour renforcer son aspect soutien, mais avec Spécialiste de l'Assaut vous pouvez en faire un soutien offensif et mobile. Soldat et Sentinelle en second restent viables, au même titre que Colosse pour la défense à la limite. Mais jouer Sniper en second est inutile.

Meilleurs agents : Trick, Hawks

Meilleurs talents personnalisés : Une vie de Labeur, Courage

Meilleures armes : Fusil Blaster, Pistolet Blaster, Fusil à répétition

Médecin + Opportuniste Médecin + Spécialiste de l'Assaut Médecin + Soldat Médecin + Sentinelle Médecin + As de la Gâchette Médecin + Colosse Médecin + Sniper

Meilleures classes secondaires pour Opportuniste

Une classe qui ne paie pas de mine à première vue, mais s'avère l'une des plus intéressantes de Star Wars Zero Company. Les opportunistes sont des appuis très puissants, capables d'intervenir plus souvent et de fragiliser les ennemis les plus résistants. Couplé avec Médecin, c'est un soutien important qui sera efficace avec son placement notamment. Sinon Sentinelle pour profiter de la génération d'Avantage. Les classes offensives sont relativement efficaces, même si As de la Gâchette et son gain passif de dégâts, et la mobilité de Spécialiste de l'Assaut seront très appréciés. Il n'y a que Colosse qui ne sera pas spécialement incroyable, même si encore une fois c'est surtout le placement qui compte le plus.

Meilleurs agents : Hawks, Kabb

Meilleurs talents personnalisés : Sang-froid, Une vie de Labeur, Sabotage

Meilleures armes : Fusil Blaster, Sniper

Opportuniste + Médecin Opportuniste + Sentinelle Opportuniste + As de la Gâchette Opportuniste + Spécialiste de l'Assaut Opportuniste + Sniper Opportuniste + Soldat Opportuniste + Colosse

Meilleures combinaisons en tant que Colosse

La classe la plus défensive de Star Wars Zero Company. En seconde option, l'un des meilleurs combos reste le Spécialiste de l'Assaut puisque sa mobilité permettra d'avoir un bon contrôle sur le champ de bataille. Opportuniste en second peut aussi être utile puisqu'en tant que Colosse vous serez amené à être presque au contact et donc toujours en bonne position de soutien. Médecin est également viable puisque vous serez forcément dans la mêlée et pourrez donc aider vos alliés et survivre davantage. Sentinelle, As de la Gâchette et Sniper ne sont clairement pas les meilleures spécialisations avec cette classe.

Meilleurs agents : Kabb, Trick, Hawks

Meilleurs talents personnalisés : Anticipation, À bon chat bon rat, Provocation, Cran

Meilleures armes : Fusil Blaster, Fusil à répétition, Pistolet Blaster

Colosse + Spécialiste de l'Assaut Colosse + Opportuniste Colosse + Médecin Colosse + Soldat Colosse + Sentinelle Colosse + As de la Gâchette Colosse + Sniper

Lexique de tous les talents personnalisés de Star Wars Zero Company