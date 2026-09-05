En plus de votre bande de mercenaires, Star Wars Zero Company vous permettra d'incarner une Padawan Jedi surpuissante. Sabre laser, pouvoir de la Force, agilité hors pair… elle dispose d'un kit très puissant faisant d'elle l'un des meilleurs personnages du jeu sans trop forcer. Mais une mauvaise décision peut la conduire à sa perte.

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Quand est-ce que l'on débloque Tel-Rea dans Star Wars Zero Company ?

Tel-Rea est une Padawan que l'on rencontrera lors de la mission Eaux Sombres. Elle rejoindra toutefois les rangs plus tard après la mission Le Repaire des Contrebandiers. Ses pouvoirs liés à la Force en font un agent extrêmement puissant, mais aussi particulièrement vulnérable. Il est impératif de bien calculer ses mouvements pour ne pas la mettre en danger. Ne vous laissez pas basculer du mauvais côté de la Force à vouloir en faire un bulldozer, vous pourriez le regretter. Ce sera toutefois un agent de choix pour décimer les rangs de vos ennemis, notamment les droïdes de combat équipés de boucliers.

Talent : Puissance de la Force : Tel-Rea gagne des cumul d'Harmonie. Chaque cumul lui permet d'octroyer des bonus à ses compétences au sabre laser et à la parade.



Exemple de distribution de points d'attributs en cours de partie ©Star Wars Zero Company ©Jeremy H. "KiKiToes" pour Gameblog

Conseils pour la jouer

La classe, les armes et les objets de Tel-Rea ne peuvent pas être modifiés. En échange, elle dispose toutefois de méditations à équiper qu'elle débloquera au fur et à mesure de votre avancée. Dès que possible donc, équipez-vous de ces dernières via l'armurerie. Pour le reste, dépenser vos points d'aptitude dans son Talent et dans sa compétence Entraînement de Padawan va lui permettre de rapidement monter en puissance. Prenez les premiers paliers, puis maximisez Poussée et plus tard partagez-le avec Tractation. Lorsque vous débloquerez sa seconde spécialisation, dépensez un maximum de points dans Lancer de Sabre Laser, certainement sa meilleure compétence, capable d'annihiler plusieurs ennemis d'un coup à longue distance, rien que ça.