Dans Star Wars Zero Company vous pourrez jouer une Jedi très puissante, mais aussi particulièrement fragile, voici quelques conseils pour en tirer le meilleur.
En plus de votre bande de mercenaires, Star Wars Zero Company vous permettra d'incarner une Padawan Jedi surpuissante. Sabre laser, pouvoir de la Force, agilité hors pair… elle dispose d'un kit très puissant faisant d'elle l'un des meilleurs personnages du jeu sans trop forcer. Mais une mauvaise décision peut la conduire à sa perte.
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Quand est-ce que l'on débloque Tel-Rea dans Star Wars Zero Company ?
Tel-Rea est une Padawan que l'on rencontrera lors de la mission Eaux Sombres. Elle rejoindra toutefois les rangs plus tard après la mission Le Repaire des Contrebandiers. Ses pouvoirs liés à la Force en font un agent extrêmement puissant, mais aussi particulièrement vulnérable. Il est impératif de bien calculer ses mouvements pour ne pas la mettre en danger. Ne vous laissez pas basculer du mauvais côté de la Force à vouloir en faire un bulldozer, vous pourriez le regretter. Ce sera toutefois un agent de choix pour décimer les rangs de vos ennemis, notamment les droïdes de combat équipés de boucliers.
- Talent :
- Puissance de la Force : Tel-Rea gagne des cumul d'Harmonie. Chaque cumul lui permet d'octroyer des bonus à ses compétences au sabre laser et à la parade.
Conseils pour la jouer
La classe, les armes et les objets de Tel-Rea ne peuvent pas être modifiés. En échange, elle dispose toutefois de méditations à équiper qu'elle débloquera au fur et à mesure de votre avancée. Dès que possible donc, équipez-vous de ces dernières via l'armurerie. Pour le reste, dépenser vos points d'aptitude dans son Talent et dans sa compétence Entraînement de Padawan va lui permettre de rapidement monter en puissance. Prenez les premiers paliers, puis maximisez Poussée et plus tard partagez-le avec Tractation. Lorsque vous débloquerez sa seconde spécialisation, dépensez un maximum de points dans Lancer de Sabre Laser, certainement sa meilleure compétence, capable d'annihiler plusieurs ennemis d'un coup à longue distance, rien que ça.
- Tel-Rea peut utiliser la Force pour infliger des dégâts directement aux points de vie des ennemis dotés de boucliers d'énergie, ne sous-estimez pas sa puissance.
- Si vous mettez Tel-Rea en danger, pensez à conserver un point d'action pour la mettre en position défensive dans la direction de vos adversaires, ce qui lui permettra de parer les attaques à distance facilement.
- Lancer de Sabre Laser est extrêmement puissant, mais vous demandera de bien vous placer. Faites en sorte de laisser Tel-Rea mobile, soutenez-la avec des Astromécaniciens ou au moins Hawks en Médecin pour le soin et les PA bonus.
- Entraînement de Padawan va vous permettre de débloquer des emplacements de méditation et des bonus non négligeables, maximisez-le.
- En début de jeu, Tel-Rea est vulnérable à distance.
- Lorsqu'elle fait une assistance, Tel-Rea projet les ennemis avec la Force, pensez-y.