L'un des personnages les plus forts de Star Wars Zero Company n'est autre que Jae Mordant, une redoutable combattante dotée d'un talent unique et extrêmement utile, voici comment l'exploiter au mieux.

C'est l'un des personnages les plus puissants et les plus utiles du jeu, Jae Mordant est l'une des protagonistes clés de Star Wars Zero Company et vous risquez vous aussi de la trouver indispensable. Son talent passif fait d'elle un atout majeur dans tous les modes de difficulté, et peut devenir vraiment redoutable avec les bonnes classes et les bonnes stratégies.

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Jae est une noble très douée au combat qui rejoindra l'escouade dès les premiers Cycles. Il suffira de faire une ou deux missions principales pour l'avoir dans vos rangs. C'est un agent qui trouve sa place très facilement dans la plupart des escouades frontales ou tactiques, en plus d'être une héroïne particulièrement attachante.

Jae est une combattante hors pair qui a une capacité spéciale extrêmement puissante qui lui permet d'exécuter un adversaire chaque tour en assistant un allié. Ça en fait un agent offensif plutôt intéressant, mais surtout un soutien incroyable en Sentinelle ou Opportuniste.

Talent : Coup Final : à chaque tour, Jae peut éliminer un ennemi qui a 4 PV ou moins après l'attaque d'un allié. Niveau 4, elle peut exécuter jusqu'à 2 ennemis ayant 10 PV ou moins après l'attaque d'un allié.



Exemple de placement des compétences de Jae vers la moitié du jeu ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Meilleures classes et builds pour Jae

On vous conseille grandement de faire de Jae une Sentinelle, c'est littéralement l'héroïne pour endosser ce rôle dans Star Wars Zero Company. Même si instinctivement vous voudrez certainement la jouer Soldat ou As de la Gâchette, qui sont aussi des classes plutôt viables. Mais en tant que Sentinelle, son passif va vous permettre de gagner de l'Avantage facilement, combiné aux capacités de la classe qui permettent aussi d'en récupérer. C'est très puissant et vous permet de gagner une force de frappe assez hallucinante.

En second, on choisit plutôt Opportuniste puisqu'elle pourra ainsi participer à rendre les adversaires vulnérables, puis les finir une fois le tour des alliés passé. Ça demandera toutefois un peu de doigté. Mais lorsque Jae joue cette seconde spécialisation, vous pouvez faire des ravages en calculant bien vos actions.

Arme(s) recommandée(s) :

Fusil Blaster

Pistolet Blaster

Sniper

Objets recommandés :

Grenade

Fumigène

Kit de Soin

Meilleure(s) spécialisation(s) :

Sentinelle + Opportuniste

Sentinelle + As de la Gâchette

Sentinelle + Sniper

Conseils pour la jouer