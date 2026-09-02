L'un des personnages les plus forts de Star Wars Zero Company n'est autre que Jae Mordant, une redoutable combattante dotée d'un talent unique et extrêmement utile, voici comment l'exploiter au mieux.
C'est l'un des personnages les plus puissants et les plus utiles du jeu, Jae Mordant est l'une des protagonistes clés de Star Wars Zero Company et vous risquez vous aussi de la trouver indispensable. Son talent passif fait d'elle un atout majeur dans tous les modes de difficulté, et peut devenir vraiment redoutable avec les bonnes classes et les bonnes stratégies.
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Comment débloquer Jae dans Star Wars Zero Company ?
Jae est une noble très douée au combat qui rejoindra l'escouade dès les premiers Cycles. Il suffira de faire une ou deux missions principales pour l'avoir dans vos rangs. C'est un agent qui trouve sa place très facilement dans la plupart des escouades frontales ou tactiques, en plus d'être une héroïne particulièrement attachante.
Jae est une combattante hors pair qui a une capacité spéciale extrêmement puissante qui lui permet d'exécuter un adversaire chaque tour en assistant un allié. Ça en fait un agent offensif plutôt intéressant, mais surtout un soutien incroyable en Sentinelle ou Opportuniste.
- Talent :
- Coup Final : à chaque tour, Jae peut éliminer un ennemi qui a 4 PV ou moins après l'attaque d'un allié. Niveau 4, elle peut exécuter jusqu'à 2 ennemis ayant 10 PV ou moins après l'attaque d'un allié.
Meilleures classes et builds pour Jae
On vous conseille grandement de faire de Jae une Sentinelle, c'est littéralement l'héroïne pour endosser ce rôle dans Star Wars Zero Company. Même si instinctivement vous voudrez certainement la jouer Soldat ou As de la Gâchette, qui sont aussi des classes plutôt viables. Mais en tant que Sentinelle, son passif va vous permettre de gagner de l'Avantage facilement, combiné aux capacités de la classe qui permettent aussi d'en récupérer. C'est très puissant et vous permet de gagner une force de frappe assez hallucinante.
En second, on choisit plutôt Opportuniste puisqu'elle pourra ainsi participer à rendre les adversaires vulnérables, puis les finir une fois le tour des alliés passé. Ça demandera toutefois un peu de doigté. Mais lorsque Jae joue cette seconde spécialisation, vous pouvez faire des ravages en calculant bien vos actions.
Arme(s) recommandée(s) :
- Fusil Blaster
- Pistolet Blaster
- Sniper
Objets recommandés :
- Grenade
- Fumigène
- Kit de Soin
Meilleure(s) spécialisation(s) :
- Sentinelle + Opportuniste
- Sentinelle + As de la Gâchette
- Sentinelle + Sniper
Conseils pour la jouer
- Son passif est très puissant, vous devrez le maximiser le plus vite possible, c'est grâce à lui que vous pouvez capitaliser sur son rôle de Sentinelle.
- Le talent de Jae ne s'enclenche qu'après une attaque alliée, et à condition qu'elle soit à portée de l'ennemi. Un bon placement est donc impératif, tout comme une bonne gestion des actions, pensez-y c'est impératif.
- Le talent de Jae est une exécution. Ce qui veut dire qu'il n'échoue pas et n'est affecté par aucun bonus ou malus de dégâts en plus d'ignorer toute résistance. Si un adversaire a 10 PV ou moins après une attaque alliée, il meurt, point final.
- Le pouvoir de Jae se déclenche sur le premier ennemi qui passera sous le seuil de PV lors du tour. Pensez-y lorsqu'il y a un adversaire retors sur le champ de bataille, faites baisser sa vie en priorité si vous voulez qu'elle l'exécute. Ça fonctionne aussi contre les adversaires spéciaux.
- Avec Opportuniste, le talent de Jae ne se déclenche pas sur les cibles qu'elle aura attaquées, pensez-y lorsque vous préméditez vos actions.