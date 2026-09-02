Comme Trick, Kabb est l'un des compagnons de Hawks. Un gros bourru au cœur sensible qui ne manque pas d'humour parfois. L'opérateur de Star Wars Zero Company est également un combattant hors pair qui n'a pas froid aux yeux et n'hésite pas à se retrousser les manches lorsqu'il le faut, faisant de lui le meilleur Colosse du jeu et de loin.

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Comment débloquer Kabb dans Star Wars Zero Company ?

Kabb fait partie de l'escouade principale dès le début de Star Wars Zero Company, vous n'aurez donc rien à faire et pourrez jouer avec lui dès le départ. Il appréciera naturellement être dans la mêlée grâce à son passé de bagarreur, ce qui fait de lui un très gros atout pour tanker et/ou déloger les ennemis trop bien planqués.

Talent : Castagne (active) : permet à Kabb de foncer au corps-à-corps et de frapper violemment un ennemi en infligeant de lourds dégâts tout en le repoussant en arrière. L'adversaire prendra davantage de dégâts à chaque objet qu'il touchera en étant projeté.



Meilleures classes et build pour Kabb

Kabb est certainement le plus bourrin de tous les personnages de Star Wars Zero Company. Il ne fait pas vraiment dans la dentelle et son talent va vous forcer à aller au contact. La classe Colosse lui sera donc toute désignée pour profiter d'une bonne base de défense et d'un kit qui pourra aussi lui permettre d'aider son équipe au besoin. Par la suite, c'est à vous de voir si vous voulez en faire un Colosse offensif ou défensif. Pour le pousser à partir au front efficacement, il faudra lui choisir la spécialisation Spécialiste de l'Assaut pour profiter de la mobilité. Pour en faire un perso plutôt défensif, tournez-vous vers Opportuniste ou Médecin dans une moindre mesure éventuellement. En objet, un Kit de Soin et des Fumigènes sont plutôt bons et des Grenades en finition.

Meilleure(s) arme(s) :

Fusil Blaster

Pistolet Blaster

Objet(s) recommandé(s) :

Grenade

Fumigène

Kit de Soin

Meilleures spécialisations pour Kabb :

Colosse + Opportuniste Colosse + Spécialiste de l'Assaut Colosse + Médecin Colosse + Soldat

Conseils pour le jouer