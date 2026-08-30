Star Wars Zero Company propose une personnalisation d'agents très libre. Au départ, le jeu ne vous propose qu'une seule spécialisation (Spec. 1), ce qui permet déjà d'optimiser son escouade. Mais il sera par la suite possible de débloquer une seconde spécialisation pour rendre votre escouade encore plus complémentaire et vous offrir encore plus d'opportunités.

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Lorsque vous avez vu le menu de personnalisation des classes, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi il y avait autant d'espace vide. C'est en effet l'emplacement de votre seconde spécialisation qui n'arrivera qu'un peu plus tard dans le jeu. Il faudra en effet terminer la mission principale Victimes de Guerre, aux alentours du cycle 17 (cela dépendra de votre propre avancée). Il ne sera pas nécessaire de faire quoi que ce soit, l'option se débloque d'elle-même.

Vous pourrez ensuite vous rendre au tableau de bord du Personnel près de l'Holotable afin de personnaliser votre escouade. Les secondes spécialisations sont identiques à celles que vous avez dès le début du jeu et il n'est pas possible de choisir deux fois la même pour en cumuler les effets. À vous de choisir une seconde classe qui correspondra au mieux à la première et aux besoins de votre escouade également.

Le menu des doubles spécialisations ©Jérémy H. " KiKiToes" pour Gameblog

Les nouvelles classes de Tel-Rea et des Droïdes

Certains agents sont moins personnalisables que d'autres dans Star Wars Zero Company, comme Cly, Tel-Rea ou encore les Droïdes. Toutefois, tous auront le droit à une seconde spécialisation. Dans le cas de Cly, vous pourrez la choisir vous-même, c'est un emplacement libre comme pour les autres agents, mais vous ne pourrez pas toucher à sa première classe qui restera donc Guerrière.

Pour ce qui est de Tel-Rea et des Droïdes, ils débloqueront une seconde spécialisation unique.

Tel-Rea Cheminante : lui octroie un bonus de dégâts passif pour son sabre laser, la compétence active Traction qui lui permet d'attirer les ennemis par le pouvoir de la Force et la capacité unique Lancer de Sabre Laser, une attaque à distance surpuissante.

Tous les Droïdes Analyste de Données : une capacité passive qui permet de gagner un PA en déclenchant une Surveillance ou une Riposte ennemie, une nouvelle compétence pour repérer les adversaires et les rendre vulnérables et une capacité unique pour renforcer la défense de toute l'équipe.

