Star Wars Zero Company vous offre une grande liberté pour votre personnage, mais voici nos conseils pour en faire un vrai leader.
En tant que leader de la Zero Company, Hawks sera presque tout le temps sur le terrain et sa survie est essentielle pour éviter le game over. C'est le perso le plus polyvalent de Star Wars Zero Company puisque vous pouvez le créer de A à Z et choisir son orientation. Son passif est un vrai passe-partout. Mais il se dessine toutefois un profil pour optimiser votre escouade.
A voir aussi :
- 7 conseils pour bien débuter et ne perdre aucun agent
- Tier List des meilleures spécialisations et comment les optimiser
- Les meilleures classes et escouades pour gagner tous vos combats.
Comment jouer Hawks, le personnage principal de Star Wars Zero Company ?
C'est le personnage principal de Star Wars Zero Company, celui que vous allez pouvoir créer de toutes pièces. Son passif est particulièrement polyvalent, ce qui rend ce héros utile peu importe les circonstances. Vous devrez l'incarner dans la totalité des missions de campagne, mais il n'est pas nécessaire de l'envoyer systématiquement lors des missions secondaires.
- Talent :
- Boss Intrépide (passif) : Augmente les dégâts d'assistance et la défense de tous les agents sur le terrain. Niveau 10 : Augmente grandement ces mêmes bonus.
- Compétence spéciale - Pico-5 : Offre un PA supplémentaire à un allié qui est à portée.
- Boss Intrépide (passif) : Augmente les dégâts d'assistance et la défense de tous les agents sur le terrain. Niveau 10 : Augmente grandement ces mêmes bonus.
Meilleures classes et builds pour Hawks
Pourquoi un tel combo ? Simplement parce que Médecin + Spécialiste de l'Assaut est un duo de classe classique et efficace qui passe partout. Vous pouvez aussi opter pour un combo Soldat + Medecin suivant qui vous avez dans l'équipe. Dans tous les cas, aucun autre personnage principal n'est plus adapté que Hawks pour endosser le rôle de médecin. Sa capacité Pico-5 l'oblige à rester à bonne portée de ses alliés ou à être mobile afin de pouvoir les épauler. De ce fait, le mieux est de lui offrir de la mobilité avec Spécialiste de l'Assaut, ainsi que de profiter de sa proximité avec ses alliés en tant que Médecin. Cette classe lui octroie également une bonne survivabilité, essentielle dans la mesure où le décès de Hawks signe la fin de partie. Au vu de ses classes, on lui choisit instinctivement le Fusil Blaster comme arme principale, et des objets semi-offensifs et utilitaires comme des Grenades, un Kit de Soin en supplément et des Fumigènes, pourquoi pas.
Arme(s) recommandée(s) :
- Fusil Blaster
Objets recommandés :
- Grenade
- Fumigène
- Kit de Soin
Meilleure(s) spécialisation(s) :
- Spécialiste de l'assaut + Médecin
- Soldat + Médecin
- Médecin + Opportuniste
Conseils pour le/la jouer
- Développez son Talent dès que possible au moins quelques point pour renforcer sa présence, puis focalisez vous sur les atouts de sa classe principale.
- On vous conseille fortement d'en faire un Médecin pour la complémentarité avec l'équipe, vous pouvez consulter notre Tier List des meilleurs combos pour vous aider pour la seconde spécialisation.
- Pensez à utiliser la compétence Pico-5 dès que possible pour aider vos alliés à faire un maximum d'actions.
- La survie de Hawks est primordiale, peu importe la mission. Faites donc attention à ses blessures entre chaque sortie sur le terrain.