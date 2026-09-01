En tant que leader de la Zero Company, Hawks sera presque tout le temps sur le terrain et sa survie est essentielle pour éviter le game over. C'est le perso le plus polyvalent de Star Wars Zero Company puisque vous pouvez le créer de A à Z et choisir son orientation. Son passif est un vrai passe-partout. Mais il se dessine toutefois un profil pour optimiser votre escouade.

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C'est le personnage principal de Star Wars Zero Company, celui que vous allez pouvoir créer de toutes pièces. Son passif est particulièrement polyvalent, ce qui rend ce héros utile peu importe les circonstances. Vous devrez l'incarner dans la totalité des missions de campagne, mais il n'est pas nécessaire de l'envoyer systématiquement lors des missions secondaires.

Talent : Boss Intrépide (passif) : Augmente les dégâts d'assistance et la défense de tous les agents sur le terrain. Niveau 10 : Augmente grandement ces mêmes bonus. Compétence spéciale - Pico-5 : Offre un PA supplémentaire à un allié qui est à portée.



Exemple de développement de Hawks vers la moitié du jeu ©Jérémy H. " KiKiToes" pour Gameblog

Meilleures classes et builds pour Hawks

Pourquoi un tel combo ? Simplement parce que Médecin + Spécialiste de l'Assaut est un duo de classe classique et efficace qui passe partout. Vous pouvez aussi opter pour un combo Soldat + Medecin suivant qui vous avez dans l'équipe. Dans tous les cas, aucun autre personnage principal n'est plus adapté que Hawks pour endosser le rôle de médecin. Sa capacité Pico-5 l'oblige à rester à bonne portée de ses alliés ou à être mobile afin de pouvoir les épauler. De ce fait, le mieux est de lui offrir de la mobilité avec Spécialiste de l'Assaut, ainsi que de profiter de sa proximité avec ses alliés en tant que Médecin. Cette classe lui octroie également une bonne survivabilité, essentielle dans la mesure où le décès de Hawks signe la fin de partie. Au vu de ses classes, on lui choisit instinctivement le Fusil Blaster comme arme principale, et des objets semi-offensifs et utilitaires comme des Grenades, un Kit de Soin en supplément et des Fumigènes, pourquoi pas.

Arme(s) recommandée(s) :

Fusil Blaster

Objets recommandés :

Grenade

Fumigène

Kit de Soin

Meilleure(s) spécialisation(s) :

Spécialiste de l'assaut + Médecin

Soldat + Médecin

Médecin + Opportuniste

Conseils pour le/la jouer