Star Wars Zero Company nous fera découvrir plusieurs êtres de la galaxie et l'on aura l'occasion de recruter Luco, un survivant de la planète Umbara. Tireur d'élite expérimenté, c'est clairement le meilleur sniper du jeu et un atout de poids dans une escouade et ce, peu importe le mode de difficulté.

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Quand est-ce que l'on débloque Luco dans Star Wars Zero Company ?

Luco rejoindra votre escouade après la mission Victimes de Guerres et votre rencontre avec un très célèbre héros de la licence Star Wars. Il s'agit d'un tireur sans pitié qui vous suit afin de venger la mort des siens. Son passif fait de lui le meilleur Sniper du jeu puisqu'il augmente significativement les chances de toucher et surtout, les dégâts. Avec les bonnes classes, c'est l'un des personnages qui inflige le plus de dégâts à longue distance.

Talent : Gaz de Combat : donne à Luco des cumuls de Sens Affûtés. Chaque cumul augmente les chances de toucher de 5 % et les dégâts à distance. Il perdra un cumul après chaque attaque. Niveau 4, le nombre de cumuls passe à 6.



Exemple de distribution de points d'attributs ©Jérémy H. " Kikitoes " pour Gameblog

Meilleures classes et builds pour Luco

On le répète, mais Luco est bien le meilleur Sniper de Star Wars Zero Company, donc on va partir là-dessus d'entrée de jeu et lui ajouter un As de la Gâchette en seconde spécialisation. C'est le meilleur combo pour lui permettre d'éliminer rapidement les cibles à distance, maximiser ses dégâts critiques, et même repousser les ennemis un peu trop proches de lui. Sentinelle ou Opportuniste sont aussi de bonnes secondes spécialisations vu son placement en arrière-ligne avec des lignes de tir bien dégagées et un bonus de chance de toucher.

Meilleure(s) arme(s) :

Sniper

Objet(s) recommandé(s) :

Visière

Fumigène

Kit de Soin

Meilleures spécialisations pour Luco :

Sniper + As de la Gâchette Sniper + Opportuniste Sniper + Sentinelle

Conseils pour le jouer