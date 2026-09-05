Star Wars Zero Company vous fera recruter Luco, le meilleur Sniper du jeu capable d'infliger d'énormes dégâts s'il est bien utilisé. Voici comment faire.
Star Wars Zero Company nous fera découvrir plusieurs êtres de la galaxie et l'on aura l'occasion de recruter Luco, un survivant de la planète Umbara. Tireur d'élite expérimenté, c'est clairement le meilleur sniper du jeu et un atout de poids dans une escouade et ce, peu importe le mode de difficulté.
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Quand est-ce que l'on débloque Luco dans Star Wars Zero Company ?
Luco rejoindra votre escouade après la mission Victimes de Guerres et votre rencontre avec un très célèbre héros de la licence Star Wars. Il s'agit d'un tireur sans pitié qui vous suit afin de venger la mort des siens. Son passif fait de lui le meilleur Sniper du jeu puisqu'il augmente significativement les chances de toucher et surtout, les dégâts. Avec les bonnes classes, c'est l'un des personnages qui inflige le plus de dégâts à longue distance.
- Talent :
- Gaz de Combat : donne à Luco des cumuls de Sens Affûtés. Chaque cumul augmente les chances de toucher de 5 % et les dégâts à distance. Il perdra un cumul après chaque attaque. Niveau 4, le nombre de cumuls passe à 6.
Meilleures classes et builds pour Luco
On le répète, mais Luco est bien le meilleur Sniper de Star Wars Zero Company, donc on va partir là-dessus d'entrée de jeu et lui ajouter un As de la Gâchette en seconde spécialisation. C'est le meilleur combo pour lui permettre d'éliminer rapidement les cibles à distance, maximiser ses dégâts critiques, et même repousser les ennemis un peu trop proches de lui. Sentinelle ou Opportuniste sont aussi de bonnes secondes spécialisations vu son placement en arrière-ligne avec des lignes de tir bien dégagées et un bonus de chance de toucher.
Meilleure(s) arme(s) :
- Sniper
Objet(s) recommandé(s) :
- Visière
- Fumigène
- Kit de Soin
Meilleures spécialisations pour Luco :
- Sniper + As de la Gâchette
- Sniper + Opportuniste
- Sniper + Sentinelle
Conseils pour le jouer
- Utilisez son talent dès que possible pour lui permettre d'en profiter le reste du combat, utilisez-le lorsque vous souhaitez maximiser vos dégâts contre une cible prioritaire.
- Les attaques en soutien utilisent également un cumul de Sens Affûtés et profitent des bonus associés.
- Pensez à utiliser Concentration avant vos tirs pour maximiser les dégâts, et ce même avant d'utiliser la compétence Feu à Volonté. C'est redoutable.
- Pensez qu'un tir de Sniper utilise deux PA. Pensez donc à épauler Luco lors de ses déplacements avec des Astromécaniciens ou Hawks afin de lui donner des PA.
- Exemple : Déplacement de 1 ou 2 PA > recharge par Hawks ou Astromécanicien > Concentration > Tir
- Si vous ne pouvez pas attaquer, mettez le systématiquement en Surveillance sur les longues lignes de tir, il sera redoutable.
- Placez Luco en hauteur dès que possible pour lui dégager un maximum la visée, restez derrière le reste de l'escouade.
- Utilisez une Fumigène si vous êtes souvent pris pour cible et restez dans la fumée, cela n'impactera pas votre propre précision.