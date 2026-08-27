Star Wars Zero Company a beau être un jeu tactique relativement accessible, il n'en reste pas moins… un jeu tactique. Par essence donc, il faudra être stratège et malin dans ses choix. Faire attention à ses camarades et à ses agents, mais aussi savoir gérer ses ressources, avoir des priorités, etc. Chose qui ne sera pas forcément aisée pour tout le monde, quand bien même le jeu propose une certaine liberté d'approche, voici donc quelques conseils pour bien débuter.

Les liens avec les alliés, une importance capitale dans Star Wars Zero Company

Pour un jeu tactique, Star Wars Zero Company est plutôt bavard. Le jeu vous propose régulièrement de discuter avec vos alliés et il ne faut surtout pas sous-estimer cette fonctionnalité. Non seulement elle permet de s'attacher aux personnages, mais surtout, elle vous fera régulièrement gagner de l'expérience de Lien, indispensable pour faire évoluer vos compétences au combat. Tout est lié, une bonne entente permet à chaque membre de l'escouade de partager ses connaissances, ce qui se traduit par des gains de statistiques importants et cumulables.

Discutez dès que possible avec vos alliés

Envoyez les personnages que vous voulez rapprocher ensemble en missions (opération ou terrain)

Interagissez avec eux sur le terrain

Faites attention à vos décisions lorsque les choix se présentent à vous pour maintenir de bonnes relations

Bon parfois on est pas toujours sympa ©Jérémy.H " KiKiToès " pour Gameblog

Les agents à recruter, de la chair à canon indispensable

Les agents que l'on recrute, ou personnalise, sont indispensables bien que l'on ne s'y attache pas vraiment. On aura souvent très envie de jouer avec l'escouade principale, c'est naturel, mais il ne faut pas oublier qu'on peut inutilement les blesser ou pire, les tuer, ce qui conduit souvent à la fin du jeu et à une perte définitive de la partie avec le mode mort permanent activé. C'est là que les agents à recruter entrent en jeu. Dans Star Wars Zero Company, ces derniers peuvent être utilisés comme chair à canon pour récolter des ressources lors de missions périlleuses, mais aussi vous en servir pour qu'ils puissent tisser des liens avec vos personnages principaux et ainsi leur offrir de nombreux bonus de stats. Débloquer le Bar et recruter un maximum d'agents est donc indispensable pour monter en puissance rapidement.

Recrutez des agents dès que possible pour maximiser les gains d'expérience en débloquant ensuite le Bar de la base.

Vous pouvez prendre davantage de risques avec eux, bien que la perte d'un allié soit toujours un peu triste, c'est moins grave que de tuer un membre principal (oui, c'est méchant)

Faites-les monter de niveau proprement puisqu'ils peuvent être indispensables pour remplacer des alliés blessés sur le terrain.

Avoir une escouade avec des classes qui se complètent

On enfonce peut-être une porte ouverte, mais avoir une escouade complémentaire peut vous sauver la vie dans Star Wars Zero Company. Ne prendre que des classes douées pour éliminer les menaces n'est pas toujours une bonne solution. Il vaut mieux toujours en avoir une ou deux en soutien comme un Médecin, un Astromécanicien ou encore une Sentinelle par exemple. C'est la clé d'une bonne stratégie : parfois, jouer en défense est la meilleure des attaques.

Essayez de toujours avoir une Sentinelle, un Médecin ou un Astromécanicien dans votre groupe pour assurer le soutien.

Ne compter que sur une ou deux classes différentes n'est pas une stratégie viable pour toutes les missions.

Jouer avec l'environnement va vous sauver la vie dans Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company est un jeu tactique pur jus, ce qui veut dire que sur le terrain, le positionnement est essentiel. Il faut systématiquement se mettre à couvert afin de profiter des bonus de terrain pour sa propre défense, mais aussi se tenir à bonne distance des adversaires. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer les particularités du terrain pour en tirer profit. Une projection bien placée, une destruction de couverture stratégique ou encore un tir dans un générateur électrique est parfois bien plus intéressant que de tirer bêtement sur l'adversaire.

Prenez le temps d'inspecter le terrain avant de lancer vos actions

Pensez qu'un tir raté peut valoir le coup pour détruire la couverture d'un ennemi

Pensez à éjecter vos ennemis hors du champ de bataille, ça les élimine à coup sûr

Détruire certains éléments du décor provoque des réactions en chaîne qui peuvent vous être utiles (explosion, nuage de fumée, nappe de feu…), vous pouvez les repérer facilement.

Ces droïde ne vont pas aimer cette grenade à concussion ©Jérémy.H " KiKiToès " pour Gameblog

User et abuser de l'Avantage, une ressource importante dans Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company utilise principalement des Points d'Action (PA) pour vous permettre de faire le gros de vos actions, mais il y a également une jauge d'Avantage. Cette ressource est très importante puisqu'elle vous permet d'utiliser vos compétences les plus puissantes. L'idée est donc de pouvoir en générer un maximum pour que vos unités puissent ensuite déverser toute leur puissance de feu. Il ne faut pas hésiter à user et abuser de cette ressource, et l'on vous conseille fortement d'avoir une Sentinelle dans votre groupe afin de générer de l'Avantage plus facilement.

Essayez de générer un maximum d'Avantage pour utiliser vos meilleures attaques.

La classe Sentinelle est excellente pour générer facilement de l'Avantage.

Utiliser l'Avantage dès que possible pour ne pas en générer dans le vide.

Bien choisir les évolutions de sa base

Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais bien faire évoluer sa base peut s'avérer vital dans Star Wars Zero Company, selon votre façon de jouer et la difficulté que vous avez choisie. En difficulté difficile ou supérieure, je serais tenté de vous suggérer de jouer la sécurité en vous assurant une bonne rentrée d'expérience, une amélioration primaire de l'équipement par exemple et de la place pour augmenter la taille de votre équipe. L'amélioration de la base nécessite du temps, et chaque cycle étant une mission sur le terrain, on peut vite rencontrer des difficultés si l'on s'y prend mal. Scrutez bien les différentes améliorations et prévoyez votre cheminement un peu en avance.

Essayez d'améliorer le Bar rapidement pour que vos agents gagnent de l'expérience même sans combattre.

Viser les améliorations d'équipement rapidement est une bonne idée

Prévoyez votre cheminement d'amélioration, récoltez les ressources avec les opérations et missions secondaires dès que possible.

Choisissez bien vos améliorations ©Jérémy.H " KiKiToès " pour Gameblog

L'importance des opérations et des missions secondaires

Si les missions de terrain seront évidemment les plus amusantes, Star Wars Zero Company va également vous demander de participer à de très nombreuses opérations. Ce sont des missions qui ne nécessitent aucun gameplay, mais souvent des prises de décision. Ne les sous-estimez pas. Il sera peut-être redondant de s'y intéresser, surtout que l'on est déjà forcé d'y passer avec la quête principale, mais elles vont vous permettre d'engranger des ressources et de l'expérience pour vos agents, très facilement, pratiquement sans aucun risque d'ailleurs. Pensez donc à systématiquement dépenser vos intel pour participer à ces opérations avant d'aller au combat.

Idem pour les missions secondaires qui vous demanderont d'aller sur le terrain : n'hésitez pas à les faire tant que c'est possible en vous focalisant sur les ressources qui vous intéressent le plus.