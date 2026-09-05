Fans de la série The Mandalorian ? Vous allez adorer Cly, la Guerrière de Star Wars Zero Company capable de se mouvoir aux quatre coins du terrain avec son jetpack et d'éliminer ses cibles grâce à ses gadgets. Mais il faudra utiliser tout ceci avec parcimonie et précision pour ne pas la coincer derrière les lignes ennemies.

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Quand est-ce que l'on débloque Cly dans Star Wars Zero Company ?

La mandalorienne arrivera d'elle-même dans votre escouade durant vos missions principales de Star Wars Zero Company après quelques cycles. Très mystérieuse et distante au départ, elle est toutefois très fidèle et particulièrement efficace au combat grâce à son jetpack et ses gadgets électriques qui offrent un joli contrôle de zone lorsque c'est bien utilisé. Il est impossible de modifier sa première classe, mais son kit de départ lui offre déjà tout ce dont elle a besoin : de la mobilité, un peu de contrôle et de gros dégâts. Lorsque vous débloquerez sa seconde spécialisation, vous pourrez en revanche la choisir librement.

Talent : Saut de Combat : Permet à Cly de bondir avec son jetpack à longue portée en repoussant les ennemis à l'atterrissage. Ne déclenche ni surveillance ni riposte. Peut être effectué plusieurs fois en un seul tour, mais consomme de l'Avantage. Au niveau 4, cette capacité a une portée largement augmentée et les ennemis sont brûlés en plus d'être repoussés.



Exemple de distribution de points d'attributs ©Jérémy H. " Kikitoes " pour Gameblog

Meilleures classes et builds pour Cly

Pour profiter un maximum de la compétence de Cly, cette dernière a besoin de pas mal de PA et d'Avantage pour être efficace. Il est donc chaudement recommandé de la jouer avec une Sentinelle, notamment Jae, ou encore un Astromécanicien. On sera naturellement tenté de combler ce manque en faisant d'elle une Sentinelle justement en seconde classe, et c'est une bonne option puisque son placement lui permet d'être à portée de presque tous les ennemis. Toutefois, on préférera certainement la jouer avec des dégâts critiques apportés par As de la Gâchette, pour la bonne raison que cela fonctionne sur ses compétences et lui permettra de booster davantage son passif Impitoyable. As de la Gâchette lui offrira également plus de polyvalence d'autant que l'on joue généralement avec un Pistolet Blaster, son arme de prédilection, bien qu'un Fusil soit un choix intéressant également.

Meilleure(s) arme(s) :

Pistolet Blaster

Fusil Blaster

Objet(s) recommandé(s) :

Grenade

Visière

Kit de Soin

Meilleures spécialisations pour Cly :

Guerrière / As de la gâchette

Guerrière / Soldat

Guerrière / Sentinelle

Guerrière / Spécialiste de l'Assaut

Conseils pour la jouer