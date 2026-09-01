Trick est un personnage clé de Star Wars Zero Company spécialisé dans la survie, notre guide pour le rendre presque intuable sur le champ de bataille.

Trick est un personnage de Star Wars Zero Company plutôt intéressant et polyvalent. Mais il est possible d'en tirer le meilleur en utilisant son passif à votre avantage, et en faisant de lui un redoutable allié sur le champ de bataille. Un soldat intombable très accessible et que l'on appréciera également dans les modes de difficulté plus élevés.

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Trick fait partie de l'escouade principale de la Zero Company dès le départ, il n'y a donc strictement rien à faire pour l'obtenir. C'est un soldat plutôt agressif avec un passif très intéressant qui va lui permettre de prendre de gros risques sur le terrain. Un pilier de votre escouade, aussi bien en attaque qu'en défense.

Talent : Pour mes Frères (passif) : Une fois par mission, Trick peut se relever automatiquement après avoir été mis à terre avec une partie de sa santé. Niveau 4, cette compétence lui octroie toute sa santé, il récupère également un point d'action et ne subit aucune blessure.



©Star Wars Zero Company

Meilleures classes et builds pour Trick

Trick est l'un des personnages les plus agressifs de Star Wars Zero Company avec Kabb, il peut en effet prendre de gros risques grâce à son passif et, dans des cas extrêmes, se sacrifier au besoin. Ça fait de lui un excellent Soldat et Spécialiste de l'Assaut, qui pourra mener les combats de front aux côtés de Hawks notamment.

En lui choisissant une seconde spécialisation Colosse, il gagnera en défense et pourra facilement provoquer les adversaires tout en ayant un certain confort avec son passif au cas où les choses dérapent. En choisissant Médecin, vous lui assurerez une survivabilité aussi exemplaire couplée avec la sécurité de son passif, il sera presque impossible à dégager du terrain. Si vous préférez le jouer de manière agressive, choisissez donc As de la Gâchette qui maximisera naturellement ses dégâts et sa polyvalence au combat, tandis qu'Opportuniste lui offrira des outils de support agressif intéressants.

Meilleure(s) arme(s) :

Fusil à Répétition

Fusil Blaster

Objet(s) recommandé(s) :

Grenade

Grenade à concussion

Kit de Soin

Meilleures spécialisations pour Trick :

Soldat + Colosse Soldat + As de la Gâchette Soldat + Médecin Soldat + Opportuniste Spécialiste de l'Assaut + Colosse Spécialiste de l'Assaut + Opportuniste Spécialiste de l'Assaut + As de la Gâchette

Conseils pour le jouer