Voici la page centrale de tous nos guides, astuces et soluces sur Call of Duty Modern Warfare 4, le dernier épisode de la franchise FPS culte d'Activision.

Call of Duty Modern Warfare 4 est un FPS développé par Infinity Ward et édité par Activision. Il est sorti le 23 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC et Xbox Series X/S. C’est le vingt-troisième épisode de la série Call of Duty et le quatrième et dernier volet de la sous-série Modern Warfare rebootée. Il propose trois grands modes de jeu : une campagne solo, un multijoueur compétitif et DMZ, un mode extraction qui revient de Modern Warfare II (2022). La campagne vous envoie en pleine guerre sur la péninsule coréenne, aux commandes de Park, un soldat sud-coréen, et du capitaine Price. Vous trouverez ici tous nos guides, soluces et astuces pour la campagne et le multijoueur.

Guides des choix de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4

La campagne de Call of Duty Modern Warfare 4 vous place plusieurs fois face à des décisions difficiles, en particulier dans le chapitre où vous incarnez un soldat des forces spéciales nord-coréennes. Voici ce qui se passe selon les choix que vous faites.

Soluces pour les collectibles, codes et trophées de Modern Warfare 4

Les intels des anciens Call of Duty disparaissent, mais la campagne de Modern Warfare 4 cache des notes, des objets de contrebande, des coffres et des conteneurs verrouillés. Plusieurs trophées et succès dépendent de ces éléments. Voici nos guides pour tout trouver :

Guides des meilleures armes et builds de Call of Duty Modern Warfare 4

Comme dans chaque Call of Duty, bien choisir son arme et ses accessoires fait toute la différence, en multijoueur comme en DMZ. Voici notre classement des armes les plus performantes de la méta, ainsi que nos recommandations de builds.

Guides pour le mode DMZ de Modern Warfare 4

Call of Duty Modern Warfare 4 relance DMZ, son mode extraction dans la zone d’exclusion d’Hajin. Vous y faites progresser vos opérateurs grâce à trois arbres de traits : Guerrier, Éclaireur et Survivaliste. Voici nos guides pour optimiser vos chances d’exfiltration.