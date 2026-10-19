Faut-il tuer Phillip Graves dans le chapitre 3 de Call of Duty Modern Warfare 4, et que se passe-t-il si vous décidez de l'épargner ? On vous explique tout.

Une franchise comme Call of Duty est peut-être surtout réputée pour son mode multijoueur, qui permet à chaque épisode de vivre pendant une bonne année, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut en négliger le mode Histoire. Et justement, si vous êtes en train de découvrir celui de Modern Warfare 4, vous vous demandez peut-être ce qui peut se passer si vous décidez d’épargner Phillip Graves au cours du chapitre 4 de la campagne, « Mercenaire ». On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Est-il possible d'épargner Phillip Graves dans Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Introduit dans Modern Warfare 2 en 2022, Phillip Graves fait en effet un retour remarqué dans la campagne de Modern Warfare 4, où l’on peut notamment en croiser le chemin lors de la quatrième mission. Au cours de celle-ci, un choix finit d’ailleurs par s’offrir à vous, le jeu vous incitant à lui tirer dessus par le biais d’un QTE.

Que se passe-t-il si vous choisissez de tuer Graves ?

Si vous choisissez de faire feu sur Graves, le capitaine Price tuera ce dernier, ce qui mettra immédiatement fin à la mission « Mercenaire » de Modern Warfare 4 en vous lançant au passage dans la mission suivante de la campagne.

Que se passe-t-il si vous choisissez de ne pas tuer Graves ?

Si vous choisissez au contraire de ne pas faire feu et attendez un peu trop longtemps, Graves finira par vous repousser et vous tirer dessus. Il en résulte alors un échec de mission, celle-ci reprenant ensuite au dernier point de passage.

Tuer Phillip Graves est inévitable dans Call of Duty Modern Warfare 4

Vous l’aurez compris donc, le choix qui vous est offert par Call of Duty Modern Warfare 4 n’est en réalité qu’une illusion. Soit vous acceptez de jouer le jeu et pouvez ainsi passer à la mission suivante comme prévu, soit cela débouche sur la mort de votre personnage, ce qui vous force ensuite à rejouer la scène en question pour pouvoir en changer l’issue.