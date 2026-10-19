Quels sont les codes de la boîte à outils ? Comment ouvrir les conteneurs et le coffre-fort ? Voici tous les codes de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4.

Le 23 octobre 2026, un monument du FPS reviendra sous un nouveau jour, Call of Duty Modern Warfare 4. Un retour gagnant à en juger par les premiers retours, que de nombreux joueurs peuvent déjà découvrir grâce à l’accès anticipé, disponible dès maintenant. Mais entre deux missions périlleuses et zones de tir, la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4 vous demandera à plusieurs reprises de faire marcher vos méninges, que ce soit pour ouvrir une porte, une boîte à outils, un conteneur ou un coffre-fort. Certains codes sont même nécessaires pour débloquer des trophées et succès. Alors, pour éviter de vous faire tourner en rond, surtout si vous préférez la castagne, voici tous les codes de Call of Duty Modern Warfare 4.

La liste de tous les codes de Call of Duty Modern Warfare 4

Il y a en tout une dizaine de codes permettant de déverrouiller des portes, des coffres et autres boîtes à outils dans le jeu. Si vous savez déjà où aller, ou que vous êtes devant l’un d’entre eux, et que vous souhaitez simplement sa solution, voici la liste complète des codes de Call of Duty Modern Warfare 4, sachant qu'ils sont les mêmes pour tout le monde :

Following Orders Code de la boîte à outils : 214

Assassins Code de la première porte : 5523 Code de la seconde porte : 7632 Entrée du bunker : 9103

Stranded : Code du conteneur du camp de base (644, 158) : 0024 Conteneur au sud de la station de brouillage (667, 125) : 8609 Code du conteneur du village du sud-est (652, 187) : 0078 Conteneur de la falaise près du camp de base (646, 149) : 0600 Code du conteneur du grand panneau (634, 136) : 1234 Code du conteneur du petit îlot (618, 132) : 6789 Bunker caché du champ (631, 127) : 0330 Code du bunker caché de l’île (615, 169) : 0008

Escape Code du coffre-fort : 8410



Quel est le code de la boîte à outils de Following Orders ?

Lors de la troisième mission de la campagne de COD Modern Warfare 4, vous pourrez trouver une boîte à outils nécessitant un code. Rendez-vous d’abord dans la cuisine de la première maison, puis ouvrez le premier placard sur votre gauche. Vous trouverez ainsi la recette du baekseolgi-tteok, qui liste quatre ingrédients chacun avec une quantité. 2Kg de farine de riz, 5 mL de sel, 1L d’eau et 4 sachets de raisins secs. Prenez donc la farine, puis l’eau et enfin les raisins, en faisant fi du sel. Il suffit ainsi de garder les chiffres des ingrédients conservés pour obtenir le code : 214. Pour trouver la boîte à outils, retournez dans le salon et passez les portes coulissantes les plus proches de l’entrée. Entrez le code indiqué pour obtenir des médicaments ainsi qu’une seconde note, indispensable pour le trophée/succès demandant de confisquer toute la contrebande et de lire toutes les notes de la mission.

Le code de la boîte à outils est 214.

Quels sont les codes des portes de la mission Assassins de COD Modern Warfare 4 ?

La bonne nouvelle, c’est que pour la huitième mission, vous n’aurez pas besoin de jouer les apprentis cuistots ou de récupérer quoi que ce soit. En réalité, le lieutenant Ko vous donne chaque code à voix haute, mais il peut être difficile de les entendre au milieu de l’action. Voici donc tous les codes des portes de Call of Duty Modern Warfare 4 :

5523 : la première porte après avoir traversé la bibliothèque et monté les escaliers.

: la première porte après avoir traversé la bibliothèque et monté les escaliers. 7632 : la deuxième porte après la cuisine. Utilisez les bouteilles en verre et les couteaux de lancer pour éliminer les gardes silencieusement.

: la deuxième porte après la cuisine. Utilisez les bouteilles en verre et les couteaux de lancer pour éliminer les gardes silencieusement. 9103 : l’entrée du Bunker, le clavier se trouve derrière la statue. Le code se tape en temps réel donc éliminez tous les ennemis alentour avant pour ne pas vous faire repérer.

Quels sont les codes des conteneurs et bunkers de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

La dixième mission, Stranded, est en réalité une vaste zone ouverte. Et si vous visez le 100% de COD Modern Warfare 4, vous risquez d’y passer un peu de temps. Elle compte en effet 8 codes à entrer, six pour des conteneurs, deux pour des bunkers cachés. Tous sont accompagnés d’une note en guise d’indice, souvent la liste des anciens codes utilisés. Pour vous repérer plus facilement, déplacez le curseur sur la carte tactique pour afficher les coordonnées. On vous recommande également de commencer par le conteneur du camp de base. La carte qu’il contient permet en effet de faire apparaître tous les autres conteneurs de Call of Duty Modern Warfare 4 sur votre carte.

Quel est le code du conteneur du camp de base ?

Code : 0024

: 0024 Coordonnées : 644, 158

: 644, 158 Emplacement : après avoir parlé à Kal, traversez le vieux pont jusqu’au pied de la grande tour radio bleue et blanche. Le conteneur vert est juste à droite de la tour.

: après avoir parlé à Kal, traversez le vieux pont jusqu’au pied de la grande tour radio bleue et blanche. Le conteneur vert est juste à droite de la tour. Énigme : ajoutez 6 au dernier code de la note.

: ajoutez 6 au dernier code de la note. Contenu : du matériel et la carte qui révèle les autres conteneurs.

Quel est le code du conteneur au sud de la station de brouillage ?

Code : 8609

: 8609 Coordonnées : 667, 125

: 667, 125 Emplacement : dans le coin nord-est de la carte à côté d'une grande tour et d'un camion. Prenez un véhicule au poste logistique 10 pour y aller plus vite et gagner du temps.

: dans le coin nord-est de la carte à côté d'une grande tour et d'un camion. Prenez un véhicule au poste logistique 10 pour y aller plus vite et gagner du temps. Anciens codes : 5903, 6805, 7707

: 5903, 6805, 7707 Énigme : +1 au premier chiffre, -1 au deuxième, le 0 ne bouge pas, +2 au quatrième.

: +1 au premier chiffre, -1 au deuxième, le 0 ne bouge pas, +2 au quatrième. Contenu : une caisse de ravitaillement jaune.

Quel est le code du conteneur du village du sud-est de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Code : 0078

: 0078 Coordonnées : 652, 187

: 652, 187 Emplacement : dans le petit village du sud près du pont qui traverse la rivière et devant le grand panneau rouge.

: dans le petit village du sud près du pont qui traverse la rivière et devant le grand panneau rouge. Anciens codes : 0012, 0034, 0056

: 0012, 0034, 0056 Énigme : ajoutez 22 à chaque fois.

: ajoutez 22 à chaque fois. Contenu : une caisse jaune avec la mitraillette X-Void et des munitions subsoniques.

Quel est le code du conteneur de la falaise près du camp de base ?

Code : 0600

: 0600 Coordonnées : 646, 149

: 646, 149 Emplacement : juste au nord du camp de base à côté d'un camion.

: juste au nord du camp de base à côté d'un camion. Anciens codes : 9300, 6400, 3500

: 9300, 6400, 3500 Énigme : retirez 2900 à chaque fois.

: retirez 2900 à chaque fois. Contenu : une caisse jaune.

Quel est le code du conteneur du grand panneau de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Code : 1234

: 1234 Coordonnées : 634, 136

: 634, 136 Emplacement : au nord de la carte au pied d'un grand panneau.

: au nord de la carte au pied d'un grand panneau. Anciens codes : 1000, 1200, 1230

: 1000, 1200, 1230 Énigme : ajoutez le chiffre suivant à la fin.

: ajoutez le chiffre suivant à la fin. Contenu : une caisse jaune avec des plaques d'armure.

: une caisse jaune avec des plaques d'armure. Bonus : une deuxième note est scotchée sur un autre conteneur à quelques mètres.

Quel est le code du conteneur du petit îlot ?

Code : 6789

Coordonnées : 618, 132

Emplacement : sur le petit îlot au milieu de la rivière, au nord près de rochers et d'un grand mirador.

Anciens codes : 3456, 4567, 5678

Énigme : la suite décale d'un chiffre à chaque fois.

Contenu : une caisse jaune.

Quel est le code du bunker caché du champ de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Code : 0330

: 0330 Coordonnées : 631, 127

: 631, 127 Emplacement : près du nord-est de la rivière. La note est posée sur le clavier à l'entrée.

: près du nord-est de la rivière. La note est posée sur le clavier à l'entrée. Énigme : le code est la somme des numéros des postes logistiques qui apparaissent sur la carte tactique une fois nettoyés (10 + 20 + 100 + 200).

: le code est la somme des numéros des postes logistiques qui apparaissent sur la carte tactique une fois nettoyés (10 + 20 + 100 + 200). Contenu : une deuxième note du bunker sur le bureau à côté de la radio.

Quel est le code du bunker caché de l'île ?

Code : 0008

: 0008 Coordonnées : 615, 169

: 615, 169 Emplacement : de l'autre côté de la rivière dans le coin sud-est au pied d'une grande falaise. La note est au mur à côté du clavier.

: de l'autre côté de la rivière dans le coin sud-est au pied d'une grande falaise. La note est au mur à côté du clavier. Énigme : le code est le nombre total d'avant-postes le long de la rivière.

: le code est le nombre total d'avant-postes le long de la rivière. Contenu : une fois la trappe ouverte, descendez pour trouver la note du bunker nord-ouest, du matériel et une caisse jaune (616, 168) avec un traceur et de la thermite.

Quel est le code du coffre-fort dans la mission Escape de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Dans la treizième mission, avancez jusqu’au bureau qui a un grand guichet vitré, non loin d’un soldat ennemi dans le bureau. Il vous suffit ensuite de vous accroupir sous le comptoir et d’attendre qu’il reçoive un appel et qu’il quitte la pièce en courant. Entrez ensuite dans le bureau et lisez la note « Code mis à jour » pour avoir le code : 8410. Continuez ensuite la mission jusqu’à arriver aux baraquements. Une fois sorti des baraquements, vous trouverez une porte déverrouillée sur la droite du couloir, le coffre-fort est à l’intérieur. Il contient des plaques d’identification, utiles pour l’un des trophées/succès.